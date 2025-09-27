‘Amo a Muhammad’ Row Sparks Distals en UP; La policía intensifica la acción







En medio de tensiones elevadas en todos los estados sobre el ‘Amo a Muhammad`row, ha habido informes de violencia en Uttar Pradesh. A medida que las protestas se volvieron violentas en DesnudoLa policía realizó redadas de casa a casa para atrapar a los culpables y arrestar a un prominente clérigo, informó la agencia de noticias PTI.

Las autoridades dijeron el sábado que las fuerzas de seguridad se han desplegado en fortaleza y que las redes sociales estaban siendo monitoreadas de cerca para mantener la situación bajo control.

El viernes por la noche, después de los enfrentamientos en Bareilly, la tensión estalló aún más en el pueblo de Faizullaganj en Barabanki Distrito, informó PTI. Faizullaganj se encuentra adyacente a la capital del estado, Lucknow. Según los informes, una pancarta con las palabras «Amo a Muhammad» fue derribado en el mismo distrito, lo que intensificó la situación en mayor medida.

Un lado alegó que un vigilante local llamado Dhanni rompió la cuerda con un palo y derribó la bandera. Después de este incidente, los miembros de una comunidad se reunieron en la escena y expresaron su descontento por el tema que causó los disturbios.

Los miembros de la otra comunidad también comenzaron a reunirse, creando una atmósfera tensa en el pueblo, informó PTI.

Según los informes, la casa de Dhanni fue destrozada por algunos jóvenes. Poco después de recibir la información, la policía inmediatamente entró en acción.

El superintendente adicional de la policía y el oficial del círculo llegaron a la escena, y los policías de varias estaciones de policía fueron llamados a la aldea para controlar la situación.

El oficial de relaciones públicas de Ajay Singh, el Superintendente de Policía (SP), dijo que una disputa había estallado sobre la eliminación de una bandera, pero ahora se ha restaurado la paz en la escena.

Otro incidente fue reportado en el distrito de Mau, donde algunas personas sacaron una procesión que cantó «Amo a Muhammad» en el área de Nai Bazaar después de las oraciones del viernes. La policía los persiguió con bastones y se distribuyó un video de todo el incidente en las redes sociales.

Mau Sp Ilamaran dijo: «La policía está monitoreando de cerca las redes sociales y está tomando medidas basadas en la información recopilada sobre todo el asunto».

La policía también realizó algunos arrestos en Varanasi, por supuestamente sacar una procesión no autorizada con «Amo a Muhammad«Los carteles y pancartas el lunes. Esta Ley, según las autoridades, tenía la intención de interrumpir la armonía comunitaria y difundir la anarquía.

Teniendo en cuenta que los disturbios se están extendiendo muy rápidamente en varios distritos, los oficiales de policía y otras agencias vigilan a todos los elementos antisociales que intentan perturbar la paz.

(Con entradas de PTI)





Fuente