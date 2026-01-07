Jacarta – Nuevos datos sobre Ammar Zoni Finalmente así lo reveló su hermano menor, Aditya Zoni. Nombre bella irlandesa pn fue arrastrado porque se sospechaba que era una de las razones por las que Ammar Zoni volvió a consumir drogas por cuarta vez.

Aditya Zoni admitió que Ammar Zoni era culpable de volver a consumir drogas ilegales a pesar de que sólo había estado libre de prisión durante dos meses. ¡Vamos, desplázate más!

Como hermano menor, Aditya Zoni admitió que estaba muy decepcionado porque Ammar Zoni no aprendió de sus errores anteriores. Como resultado, tuvo que renunciar a su carrera y a su familia.

Por otro lado, Aditya Zoni reveló que la condición de Ammar Zoni en ese momento no era del todo buena. Se decía que el hermano mayor estaba tan triste y estresado que se desquitó con las drogas.

«Lo sacrificó todo por sus sentimientos. Estaba triste, estresado», dijo Aditya Zoni, citando el vídeo de YouTube de Deddy Corbuzier, el miércoles 7 de enero de 2026.

El nombre Irish Bella también estuvo en el centro de atención porque el arresto de Ammar Zoni por cuarta vez se produjo cuando los dos todavía eran legalmente marido y mujer. Esta situación dejó una profunda impresión en Aditya Zoni, quien admitió que se le puso la piel de gallina cuando escuchó la historia de su hermano mayor sobre el trato que recibió después de salir de prisión.

Según Aditya Zoni, cuando Ammar Zoni regresó a casa después de ser liberado, no había nadie que lo acompañara ni le diera la bienvenida.

«Cuando llegó a casa (libre de prisión), cuando estaba en casa, no había nadie que lo acompañara. Nadie para darle la bienvenida. Sigue siendo lo mismo que la hermana Ibel (Bella irlandesa), cierto», dijo Aditya Zoni.

Continuó, la casa que debería ser un lugar lleno de apoyo en realidad se siente vacía.

«Y allí llegó a una casa donde debería haber alguien que lo apoyara, pero al parecer no la había. Sus hijos tampoco estaban», dijo.

Aunque parecía difícil, Aditya Zoni finalmente tuvo el coraje de revelar la historia gracias al apoyo de la Dra. Kamelia, quien actualmente es conocida como la novia de Ammar Zoni.

«Para que la gente no siempre piense que tu hermano es feo. Porque todo este tiempo el hermano Ammar lo ha estado encubriendo», añadió la doctora Kamelia.

Aditya también reveló las condiciones que estaban empeorando aún más a Ammar, incluso con respecto a sus pertenencias personales.