Ammar Zoni trasladado oficialmente a la prisión de Nusakambangan, ¡aquí están los hechos aterradores detrás de esto!

VIVA – Una noticia impactante viene de tu ex. actor que ahora es el estado prisionero casos de abuso de drogas, Ammar Zoni transferido oficialmente a paginas NusakambanganCilacap, Java Central.

Decisión transferir de la prisión de Cipinang, Yakarta, fue descubierto no sin razón, sino como un paso firme hacia los reclusos clasificados como de alto riesgo, tras la presunta participación de la celebridad en la práctica de distribución de narcóticos en detenciones anteriores.



El actor Ammar Zoni se ha vuelto a encontrar con problemas legales relacionados con las drogas.

Ammar Zoni se encuentra ahora en régimen de aislamiento con nivel de máxima seguridad, una nueva fase estricta en el cumplimiento de su condena.

La jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Prisiones (Ditjenpas), Rika Aprianti, confirmó que el traslado de Ammar Zoni junto con otros cinco reclusos de alto riesgo se llevó a cabo el jueves 16 de octubre de 2025, a primera hora de la mañana.

«Serán colocados en prisiones de máxima seguridad y máxima seguridad», dijo Rika.

Cabe señalar que este traslado provocó una amplia atención pública, especialmente porque muchos hechos surgieron del proceso legal y del comportamiento de Ammar en la celda.

Los hechos aterradores detrás de las transferencias

Las siguientes son cosas que dan bastante miedo o son difíciles sobre las condiciones y el proceso de transferencia:

1. Ammar Zoni fue esposado y con los ojos vendados.

Cuando fueron trasladados a Nusakambangan, Ammar Zoni y otros cinco presos estaban esposados ​​y con los ojos vendados con un paño negro. Este proceso de seguridad es bastante estricto.

2. Participación en la circulación desde el interior del centro de detención

Denuncias de que Ammar Zoni no sólo es un consumidor, sino que también está implicado en la distribución de narcóticos desde el centro de detención de Salemba, utilizando redes de comunicación, incluidas aplicaciones de comunicación como «Zangi» para organizar transacciones de drogas.

3. Estado de alto riesgo

El traslado se llevó a cabo porque Ammar Zoni fue designado recluso en la categoría de alto riesgo para los reclusos que se considera que tienen un mayor potencial para cometer delitos graves o intentar escapar o cometer actos delictivos desde el interior de la prisión. La propia prisión de Nusakambangan cuenta con instalaciones de seguridad muy estrictas.

4. Un hombre, una célula

La condición en la que Ammar Zoni está solo en una celda («un hombre, una celda») limita en gran medida la interacción con otros ocupantes de la celda. Esto puede tener un impacto psicológico y aislarlo socialmente. Generalmente se administra a prisioneros que requieren seguridad especial.