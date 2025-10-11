Ammar Zoni Tantrum no recibió el dinero de Zeda Salim, el ex Kenny Austin resulta ser un hermoso modelo

Jacarta – Noticias sobre Ammar Zoni Los lectores aparentemente se comieron con los ojos a los lectores que supuestamente tuvieron una rabieta porque Zeda Salim no les dio dinero. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz.

Cifra Aurelia Lanita La bella modelo, exnovia de Kenny Austin, también está en el punto de mira. Sin mencionar los recuerdos de la boda de Amanda Manopo-Kenny Austin que hicieron sonreír a los invitados. Para leerlo en una página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del sábado 11 de octubre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Arrastrado a un caso de narcotráfico, Ammar Zoni resulta haber tenido una rabieta sin que Zeda Salim le diera dinero.



La inusual expresión facial de Ammar Zoni tras ser sentenciado por un caso de drogas está en el punto de mira Foto : Instagram @pembasmi.kehaluan.reall

La ex presentadora de noticias Zeda Salim vuelve a estar en el centro de atención pública después de hacer comentarios duros sobre el actor Ammar Zoni, que actualmente cumple una pena de prisión por un caso de drogas. En sus publicaciones en las redes sociales, Zeda pareció revelar los sentimientos que había mantenido ocultos, incluso tocando su relación pasada que había sido ampliamente discutida por el público.

Como se sabe, hace algún tiempo Ammar Zoni volvió a verse involucrado en un caso judicial porque era sospechoso de estar involucrado en el tráfico de drogas. En medio de esta noticia, surgieron comentarios de Zeda que implicaban una profunda decepción con Ammar.

Aurellia Lanita, bella modelo, exnovia de Kenny Austin, mantiene una relación desde hace 6 años



Aurelia Lanita. Foto : Instagram @aurellialanita.

La boda de Amanda Manopo y Kenny Austin el viernes 10 de octubre de 2025 en Yakarta es uno de los momentos más comentados por el público esta semana.

La pareja, ambos provenientes del mundo del entretenimiento, realizó una bendición y una recepción de clausura en The Langham Jakarta, a la que asistieron familiares y parientes cercanos. Sin embargo, detrás de su felicidad, surgió un nombre que nuevamente llamó la atención de los internautas: Aurellia Lanita, la exnovia de Kenny.

Lo paranormal dice sobre la relación entre Amanda Manopo y Arya Sarakaka



Arya Saloka, Kenny Austin y Amanda Manopo

La boda de Amanda Manopo con Kenny Austin el viernes 10 de octubre de 2025 en The Langham Jakarta conmocionó al público. La razón es que hasta ahora el nombre de Amanda se ha asociado más a menudo con su coprotagonista de la telenovela Ikatan Cinta, Arya Saloka, que con su marido.