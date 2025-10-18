Ammar Zoni se mudó a Nusakambangan esposado y con los ojos vendados, abogado: como Hambali, sí

Jacarta – Caso legal que atrapó al actor Ammar Zoni volvió a la atención pública después de que las autoridades lo trasladaran a la prisión de Nusakambangan, Cilacap, Java Central. El traslado se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, donde Ammar parecía estar esposado y con los ojos vendados hasta que llegó al lugar.

Esta medida suscitó diversas respuestas, incluso de sus representantes legales, Juan Matíasquienes consideraron este trato excesivo y no acorde con los principios judiciales aplicables. ¡Vamos, desplázate más!

El abogado Jon Mathias expresó su decepción por el trato que recibió su cliente.

«Si es realmente culpable más adelante, sí, definitivamente aceptaremos que eso es lo que sucedió porque ya ha sido empañado, si se demuestra de manera legal y convincente según la decisión del tribunal», dijo Jon Mathias, cuando se reunió recientemente en el área de Sudirman, Yakarta.

Además, Jon Mathias comparó el trato de Ammar con una figura. Daleun terrorista de alto perfil que fue capturado por el FBI y actualmente se encuentra detenido en el campo de detención de la Bahía de Guantánamo en Cuba. A diferencia del caso Hambali, que fue tan grande y fenomenal, Jon Mathias evaluó que la culpabilidad de Ammar Zoni no era proporcional al trato y castigo recibido.

«Además, podemos ver que Ammar se parece a Hambali, ¿verdad? Hambali fue arrestado por investigadores estadounidenses, el FBI primero. Tenía los ojos cerrados. Sí, le vendaron los ojos, lo encadenaron, ¿no?, lo llevaron a Guantánamo, ¿no? La prisión verdaderamente aterradora. Bueno, así es como Ammar fue tratado y mostrado en los medios, ya sabes», explicó.

Cree que existe desigualdad en la aplicación de la ley en Indonesia. Mientras que Ammar Zoni fue llevado a Nusakambangan de manera muy estricta, Jon Mathias cree que hay muchos corruptores en Indonesia que no son tratados de esa manera a pesar de haber violado claramente la ley.

«Por ejemplo, hay billones de corruptores, nadie ha sido encadenado, con los ojos vendados, encadenado y llevado a Nusakambangan. Todavía se puede cantar en Sukamiskin, ¿no? Bueno, esto también será una pregunta pública más adelante. ¿Por qué es tan cruel? Sólo que este es un caso a nivel policial, ya sabes», enfatizó.