Ammar Zoni revela la realidad de la vida en Nusakambangan

VIVA – Después de ser movido, Ammar Zoni Enfatizó que estaba bien mientras estaba en la Penitenciaría de Nusakambangan, al mismo tiempo que corrigió la visión del público sobre el lugar.

A través de una llamada de voz con su novia, la doctora Kamelia, Ammar Zoni dijo que las condiciones en Nusakambangan no eran tan malas como mucha gente imagina. Quiere calmar a su familia, especialmente a su amante, para que no se preocupen demasiado por su situación. Desplázate hacia abajo para ver el artículo completo.

«Estoy bien aquí. No, no es lo que pensamos aquí en Nusakambangan», dijo Ammar Zoni en una llamada de voz grabada recibida por el equipo de medios.

En la conversación, Ammar pareció tratar de fortalecer los corazones de su familia diciendo que su vida allí estaba mayoritariamente llena de adoración y oración. Destacó que trató de acercarse a Dios y aceptó todas las pruebas con paciencia.

«Estoy aquí, si Dios quiere, realmente, realmente solo adorando. Aquí sólo puedo ayudar a través de la oración. Quiero agradecerles mucho por la ayuda de todos, por luchar por mí, gracias. Lo principal es que lucho a través de la oración», continuó.

La conversación entre Ammar y Kamelia estuvo llena de emoción. Tranquilizó a su amante para que se mantuviera fuerte y creyera que todos los procesos legales que se estaban llevando a cabo terminarían bien. Ammar también destacó que las acusaciones que circulaban en el exterior no eran del todo ciertas.

«Siempre pienso en ello, siempre rezo por lo mejor, lo mejor. Seguramente, si Dios quiere, esto definitivamente será lo mejor… Porque no es así, no hago las cosas como estaba previsto, ni siquiera en el exterior. Así que, si Dios quiere, sólo crean en ello. La cuestión es, lo que sea mejor. Después de esto definitivamente será lo mejor, todo», dijo Ammar.

Anteriormente, Ammar Zoni fue trasladado a Nusakambangan porque era sospechoso de traficar drogas en prisión. Sin embargo, Ammar afirma que estas acusaciones no son ciertas.