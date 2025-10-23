Ammar Zoni quiere revelar los hechos sobre las condiciones reales en prisión, pero le resulta difícil: ¡que el público lo sepa todo!

Jacarta – Actor Ammar Zoni Se dice que quiere revelar las verdaderas condiciones en prisión. Sin embargo, se dijo que esta intención se vio obstaculizada porque no pudo comparecer personalmente en la sala del tribunal. Así lo reveló su abogado, Jon Mathias, quien evaluó que en realidad a su cliente le resultó difícil hablar abiertamente ante el panel de jueces.

Jon expresó su enérgica protesta contra la implementación del juicio de Ammar Zoni que se llevó a cabo en línea desde la prisión de Nusakambangan, Cilacap, Java Central. Pidió al panel de jueces que permitiera a Ammar asistir personalmente al juicio en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Según él, los juicios a distancia hacen que la comunicación entre abogados y clientes sea ineficaz, lo que les dificulta preparar una estrategia de defensa madura.

«Hay muchos obstáculos si no nos desconectamos, ¿verdad? Tenemos que comunicarnos activamente. ¿Cómo podemos? No podemos, está muy lejos. Tenemos que pedir permiso al Director General. Es difícil», se quejó Jon después de la audiencia de acusación, el jueves (23 de octubre de 2025).



Juicio para lectura de acusación en el caso de narcotráfico Ammar Zoni

Además, Jon reveló que Ammar en realidad quería aprovechar el momento del juicio para hablar honestamente sobre las condiciones en prisión.

«Quiere abrirse, ¿por qué tiene que ser difícil? Para que la gente lo sepa todo», enfatizó.

La decepción de Jon aumentó aún más cuando comparó el trato de Ammar con el de un prisionero en un caso de terrorismo. Consideró que si los acusados ​​de terrorismo detenidos en Nusakambangan pudieran ser presentados en Yakarta, Ammar también debería tener la misma oportunidad.

«Anteriormente, los terroristas eran detenidos en Nusakambangan, después de lo cual el juicio se celebraba en Yakarta. ¿Por qué es difícil que Ammar sea presentado aquí?» Jon preguntó sorprendido.

Jon también rechazó el argumento de que la prueba en línea se llevó a cabo por razones de seguridad o que aún seguía los protocolos restantes de COVID-19.

«En el pasado, la razón utilizada fue durante el COVID. Ahora el COVID ya no existe. Los desastres naturales tampoco existen, ¿y qué?» dijo.

A pesar de enfrentar varios obstáculos, el equipo legal de Ammar continuó preparando una nota de objeción o excepción a los cargos presentados por el Ministerio Público (JPU).

«Refutaremos los cargos más tarde. Según las pruebas, sólo hay uno de Ammar, si no me equivoco».

Jon explicó.