Ammar Zoni, que ya quería ser libre, fue arrastrado a un caso de tráfico de drogas desde el interior del centro de detención.

Jacarta – Harapán Ammar Zoni Para poder respirar aire libre a principios de 2026, parece que tendrán que desaparecer. El actor, que cumplía condena por un caso de drogas, fue atrapado nuevamente en un nuevo caso, esta vez porque era sospechoso de estar involucrado en la distribución de narcóticos desde el interior del centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta.

Lea también: Razones por las que Ammar Zoni canceló su salida de prisión este año



De hecho, según su abogado Jon Mathias, Ammar tiene la oportunidad de solicitar derechos de asimilación en diciembre de 2025, después de cumplir más de la mitad de su pena de prisión. Sin embargo, la realidad dice lo contrario. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Porque sólo ha pasado más de un mes desde que se unió, pero Ammar todavía está entrenando», dijo Jon Mathias en una entrevista en septiembre de 2025.

Lea también: Ammar Zoni cancela gratis este año



Jon explicó que el estatus legal de Ammar sólo fue declarado permanente (inkrah) hace aproximadamente un mes o en agosto de 2025. Por lo tanto, las solicitudes de derechos como prisionero sólo pueden presentarse después de un cierto período.

«En realidad, nuestro cálculo fue que si Ammar recibiera derechos como la remisión, debería poder solicitar la asimilación en diciembre, porque ya ha cumplido el 50 por ciento de su pena de prisión. Pero resulta que sólo podrá solicitarla el 25 de enero de 2026», añadió.

Lea también: MÁS POPULAR: Limbad se llama Dajjal hasta que es satanista, Ahmad Dhani informa a KPAI que los niños están siendo intimidados



Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de proponer la asimilación, el nombre de Ammar Zoni volvió a surgir en un nuevo caso.

A través de una subida oficial en la cuenta de Instagram @kejari.jakpus El miércoles 8 de octubre de 2025, la Fiscalía del Distrito Central de Yakarta anunció que había recibido la segunda fase de la delegación de los investigadores de la policía de Cempaka Putih con respecto al sospechoso MAA alias AZ, nada menos que Ammar Zoni.

En esta declaración, se decía que Ammar estaba involucrado en la distribución de narcóticos desde el interior del centro de detención de Salemba. Este caso se reveló después de que los funcionarios de prisiones arrestaran a varios sospechosos junto con pruebas en forma de metanfetamina cristalina y marihuana sintética (sinte).

«Que el sospechoso MAA alias AZ está involucrado en la distribución de narcóticos desde el interior del Centro de Detención de Salemba, en el centro de Yakarta y los sospechosos han sido arrestados por el Centro de Detención de KARUPAM Salemba con pruebas de narcóticos como metanfetamina cristalina y marihuana sintética», escribió la Fiscalía Central de Yakarta, citado el jueves 9 de octubre de 2025.

En este caso, Ammar Zoni y sus colegas fueron acusados ​​de artículos graves, a saber, el artículo 114, párrafo (2), en relación con el artículo 132, párrafo (1), y el artículo 112, párrafo (2), en relación con el artículo 132, párrafo (1), de la Ley núm. 35 de 2009 en Materia de Estupefacientes.