Ammar Zoni presuntamente distribuyó metanfetamina y drogas sintéticas en el centro de detención de Salemba

Yakarta, VIVA – Una noticia impactante proviene del actor Ammar Zoni. Aún detenido en el centro de detención de Salemba, fue atrapado en un nuevo caso de drogas.

Esto se sabe por la publicación de Instagram @kejari.jakpus. En su publicación se afirma que la Fiscalía Central de Yakarta acaba de recibir la entrega del sospechoso y pruebas de la policía de Cempaka Putih en nombre de Ammar Zoni.

«El miércoles 8 de octubre de 2025, el fiscal de la Fiscalía del Distrito Central de Yakarta recibió la entrega del sospechoso y las pruebas (etapa 2) de los investigadores de la policía de Cempaka Putih, la policía central de Yakarta, sospechoso MAA alias AZ et al», decía la publicación citada el jueves 9 de octubre de 2025.

Según la publicación, se dice que Ammar Zoni está involucrado en el tráfico de drogas. Prisión de Salemba. Cuando fue detenido por Salemba Rutan Karupam, se confiscaron pruebas de narcóticos. sabú y marihuana sintética también conocida como enojado. Ammar Zoni fue detenido junto con varios otros sospechosos.

Se dice que sus acciones están sujetas a castigo primario Artículo 114 Párrafo (2) Juncto Artículo 132 Párrafo (1) Ley de la República de Indonesia No. 35 de 2009 sobre Estupefacientes Subsidiarios Artículo 112 Párrafo (2) en conjunto con el Artículo 132 Párrafo (1) Ley de la República de Indonesia No. 35 de 2009 sobre Estupefacientes.

«Que el sospechoso MAA alias AZ estuvo involucrado en la distribución de narcóticos desde el interior de la prisión de Salemba, en el centro de Yakarta», citó nuevamente el relato.

Anteriormente se informó que las esperanzas de Ammar Zoni de poder respirar aire libre a principios de 2026 parecían haberse desvanecido. El actor, que cumplía condena por un caso de drogas, fue atrapado nuevamente en un nuevo caso, esta vez porque era sospechoso de estar involucrado en la distribución de narcóticos desde el interior del centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta.

De hecho, según su abogado Jon Mathias, Ammar tiene la oportunidad de solicitar derechos de asimilación en diciembre de 2025, después de cumplir más de la mitad de su pena de prisión. Sin embargo, la realidad dice lo contrario. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Porque sólo ha pasado más de un mes desde que se unió, pero Ammar todavía está entrenando», dijo Jon Mathias en una entrevista en septiembre de 2025.