Ammar Zoni llora en el juicio y deja un mensaje a la irlandesa Bella

Jacarta – Continúa el juicio por el presunto caso de narcotráfico que atrapó al actor Ammar Zoni Se volvió a celebrar en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta el jueves 20 de noviembre de 2025. Sin embargo, detrás del proceso legal en curso, una atmósfera emotiva coloreó el proceso cuando Ammar parecía incapaz de contener las lágrimas al hablar de sus hijos.

Según los informes, Ammar, que actualmente languidece en la prisión de Nusakambangan, extraña mucho a sus dos hijos que están al cuidado de su ex esposa. bella irlandesa. Ese sentimiento de añoranza que luego transmitió a su abogado, Jon Mathias, antes de entrar a la sala del tribunal. Desplázate para descubrir qué sucede a continuación, ¡vamos!

«Extraña a sus hijos. Sí, no uses el término porque no puede hablar con sus hijos, ¿verdad? No des la impresión de que el recuerdo de sus hijos será como si él ya no estuviera allí», dijo Jon Mathias.

Según Jon, Ammar rompió a llorar no sólo por la carga del caso que enfrentaba, sino más bien por su preocupación de que la distancia física que lo separaba de sus dos hijos pudiera hacer que su relación emocional se desvaneciera. Ammar también dejó un mensaje a través del equipo legal para que Irish Bella no bloqueara el acceso a la comunicación entre padre e hijo.

Transmitió esta esperanza de manera muy simple: sólo quería poder seguir escuchando las voces de sus hijos e hijas, aunque no tuviera que encontrarse con ellos cara a cara.

«Entonces sí, también le pedimos a la ex esposa de Ammar que pueda tener una relación. Podemos facilitar a su hijo, tal vez al menos Ammar pueda escuchar su voz», explicó Jon.

El abogado continuó diciendo que la comunicación era importante no sólo para Ammar, sino también para el desarrollo psicológico de sus hijos. Destacó que los dos hijos de Ammar tienen derecho a saber que su padre sigue allí y no puede ser reemplazado.

«Al menos él (los hijos de Ammar Zoni) sabe que su papá, Ammar, todavía está allí. Sí, nos entristece escuchar eso», explicó.

Jon aseguró que este mensaje se entregaría personalmente a Irish Bella a través de los canales de comunicación oficiales disponibles entre los dos equipos legales. Si es necesario, también se puede utilizar el acceso de las autoridades penitenciarias, teniendo en cuenta que Ammar ya lleva más de un mes detenido.