Ammar Zoni llora dejando un mensaje para la irlandesa Bella, Marissa Anita no se arrepiente del divorcio

Jacarta – Varias noticias en el canal Showbiz VIVA han logrado atraer la atención de los lectores. Una de las preguntas más buscadas son las preguntas. Ammar Zoni quien lloró en la corte y luego dejó un mensaje para su ex esposa, la irlandesa Bella.

Lea también: 17 años de matrimonio terminaron en divorcio, Marissa Anita: nunca me arrepiento



marisa anita Quien no se arrepiente de su decisión de separarse de su marido tampoco es menos notada. Por no hablar de Jordi Onsu, que admitió que no se había comunicado con Rubén durante 3 años, hasta que Alyssa Daguise y Al Ghazali anunciaron que estaban embarazadas de su primer hijo.

Para leer la noticia completa, a continuación se muestra un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, en la edición del sábado 22 de noviembre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Lea también: Ammar Zoni llora en el juicio y deja un mensaje a la irlandesa Bella



Ammar Zoni llora en el juicio y deja un mensaje a la irlandesa Bella



Bella irlandesa y Ammar Zoni.

Lea también: Su solicitud fue rechazada de plano, esta era la condición de los padres del doctor Kamelia para Ammar Zoni



El juicio de seguimiento del presunto caso de tráfico de drogas que atrapó al actor Ammar Zoni se celebró nuevamente en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta el jueves 20 de noviembre de 2025. Sin embargo, detrás del proceso legal en curso, una atmósfera emotiva coloreó el proceso cuando Ammar parecía incapaz de contener las lágrimas al hablar de sus hijos.

Según los informes, Ammar, que actualmente languidece en la prisión de Nusakambangan, extraña mucho a sus dos hijos que están al cuidado de su ex esposa, Irish Bella. Luego transmitió este sentimiento de nostalgia a su abogado, Jon Mathias, antes de entrar a la sala del tribunal.

Leer más aquí.

17 años de matrimonio terminaron en divorcio, Marissa Anita: nunca me arrepiento



Marissa Anita y Andrew Trigg.

La actriz y presentadora Marissa Anita está entrando en un nuevo capítulo en su vida luego de iniciar oficialmente el proceso de divorcio de Andrew Trigg, la pareja con quien está casada desde hace 17 años.

Aunque este paso no fue una decisión fácil, Marissa enfatizó que su largo matrimonio seguía siendo una parte valiosa de su viaje.

Leer más aquí.

Jordi Onsu confiesa que hace 3 años que no se comunica con Rubén Onsu: Nuestra familia está bloqueada



Rubén, Betrand y Jordi Onsu

Después de ser un interrogante público durante mucho tiempo, Jordi Onsu finalmente habló abiertamente sobre su relación con su hermano mayor, Rubén Onsu. Aunque se ha especulado mucho sobre una relación de distanciamiento, Jordi optó por empezar su declaración negando la existencia de un conflicto.