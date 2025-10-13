Ammar Zoni, involucrado en tráfico de drogas en centros de detención, no fue trasladado a la prisión de Nusakambangan

Jacarta – Artis Ammar Zoniun narcotraficante condenado que recientemente fue sospechoso de estar involucrado en un caso de tráfico drogasno incluye a los prisioneros de alto riesgo de Yakarta que fueron trasladados a Nusakambangan, Java Central.

«Ammar Zoni no está incluido porque todavía está en el proceso de su nuevo caso», dijo la jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General Penitenciaria, Rika Aprianti, a Entre cuando fue contactado desde Yakarta, el lunes.

En tanto, este lunes la Dirección General de Correccionales trasladó a 41 presos de alto riesgo o alto riesgo desde la zona de Yakarta hasta varias prisiones de máxima seguridad en Nusakambangan.



Ammar Zoni fue atrapado en drogas por tercera vez

El jefe de la Oficina Regional de Java Central de la Dirección General de Seguridad, Mardi Santoso, explicó que los prisioneros llegaron a Nusakambangan esta mañana alrededor de las 05.30 horas. Están ubicados en cinco prisiones con diferentes tipos de seguridad.

«15 personas fueron colocadas en la prisión de máxima seguridad de Karanganyar, 5 personas en la prisión de máxima seguridad de Pasir Putih, 8 personas en la prisión de máxima seguridad de Besi, 12 personas en la prisión de Ngaseman y 1 persona en la prisión de Permisan», dijo Mardi en una declaración confirmada.

A continuación, los 41 reclusos alto riesgo de Yakarta recibirán orientación y seguridad a un nivel adecuado a los resultados de la evaluación.

Mientras tanto, el jefe de la prisión de clase I de Cipinang, Wachid Wibowo, dijo que Ammar Zoni actualmente cumple una condena penal relacionada con un caso de drogas en la prisión de Cipinang, en el este de Yakarta, desde julio de 2025.

«Ammar Zoni fue detenido por primera vez en Prisión Salemba. «Después de eso, recibió información de que el interesado había sido trasladado a la prisión de Salemba», dijo Wachid cuando fue confirmado en Yakarta el lunes.

Desde allí, Ammar Zoni fue trasladado a la prisión de Cipinang. El traslado a la prisión de Cipinang se llevó a cabo tras una decisión judicial y fue condenado a cuatro años de prisión en un caso de abuso de estupefacientes.

«Transferido aquí para cumplir la pena principal», dijo Wachid.

Se sabe que a principios de octubre de 2025, Ammar Zoni volvió a verse atrapado en un caso judicial. Él y otros cinco sospechosos son sospechosos de estar involucrados en un caso de tráfico de drogas en el centro de detención de Salemba.

El jefe del Centro de Detención Clase 1 del centro de Yakarta, Wahyu Trah Utomo, dijo que la revelación del caso de tráfico de narcóticos en el centro de detención llevada a cabo por Ammar Zoni (AZ) se produjo desde enero de 2025.