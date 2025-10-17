Ammar Zoni internado en una prisión de máxima seguridad en Nusakambangan, ¿qué es?

Cilacap, VIVA – Ex actor de telenovelas Ammar Zoni ha sido trasladado del Centro de Detención de Salemba (Rutan) a la Institución Correccional Clase II A Karanganyar (Lapas) en la isla de NusakambanganCilacap, Java Central. Ammar Zoni y cinco reclusos de alto riesgo (alto riesgo) otros llegaron el jueves 16 de octubre de 2025 por la mañana alrededor de las 07.43 WIB.

Según la información del director de la prisión de clase II de Karanganyar, Riko Purnama Candra, Ammar Zoni fue internado inmediatamente en una celda. un hombre una celda (una persona por celda) en la prisión.

«Inmediatamente metido en la celda, un hombre una celda«, dijo Riko, citado desde Antara, el viernes 17 de octubre de 2025.

Mientras tanto, la jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Asuntos Comunitarios de Kemenimipas, Rika Aprianti, explicó que la colocación de Ammar Zoni y otros cinco reclusos de alto riesgo en la prisión de Karanganyar era parte de un esfuerzo por mantener la seguridad y garantizar al mismo tiempo la continuidad del proceso de desarrollo.

«El internamiento en la prisión de Karanganyar se lleva a cabo mediante un sistema un hombre una celda porque la prisión está en la categoría súper máxima seguridad (súper máxima seguridad)», dijo.

Entonces, ¿qué es una categoría penitenciaria? súper máxima seguridad ocupada por Ammar Zoni? Como se explicó anteriormente, los presos son encarcelados. súper máxima seguridad esto se colocará en sel un hombre una celda. El objetivo es garantizar que cada preso no tenga interacción con otros presos.

Mientras tanto, según diversas fuentes, los presos colocados en prisiones de máxima seguridad también recibirán un estricto seguimiento las 24 horas del día. Cada movimiento de los prisioneros será monitoreado a través de cámaras CCTV, sensores de movimiento y otros sistemas de seguridad.

Cada recluso internado en esta prisión de máxima seguridad sólo tiene una hora al día para hacer ejercicio o tomar el sol en el área abierta. Ubicada en la isla de Nusakambangan, esta prisión también es conocida por estar equipada con una torre de vigilancia y canales de agua alrededor de la prisión como múltiples capas de seguridad.

Por otro lado, cada seis meses los presos serán sometidos a una evaluación. Esta evaluación se lleva a cabo para evaluar los cambios en su comportamiento, permitiendo así una revisión de su estado de colocación si muestran una evolución positiva.