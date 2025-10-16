Ammar Zoni, implicado en el tráfico de drogas en el centro de detención de Salemba, fue trasladado a Nusakambangan porque lo catalogaron de «alto riesgo».

Jacarta – El Ministerio de Migración y Correccionales a través de la Dirección General de Correccionales trasladó nuevamente a seis internos de alto riesgo (alto riesgo) a prisión NusakambanganCilacap, Java Central.

Entre ellos está el nombre del actor Amar Zoni, quien estuvo involucrado en un caso de abuso drogas. El traslado se llevó a cabo en las primeras horas del jueves 16 de octubre de 2025, bajo estricta vigilancia por agentes de seguridad de inteligencia y cumplimiento interno de la Dirección General de Correcciones, la Policía del Este de Yakarta, la Jefatura de la Policía Nacional y funcionarios de prisiones del área de Yakarta.

«Llegaron a Nusakambangan a las 07.43 WIB y fueron inmediatamente colocados en la prisión de máxima seguridad de Karang Anyar», dijo la jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General Penitenciaria, Rika Aprianti.



Ammar Zoni y otros sospechosos.

Según Rika, esta medida es una forma de firmeza del gobierno hacia cualquiera que todavía esté involucrado en el tráfico de drogas dentro de las instituciones penitenciarias.

«Esta es una prueba de que las advertencias del Ministro y del Director General de Prisiones no son una broma. Cualquier persona involucrada en el tráfico de drogas será procesada», afirmó.

Rika explicó que los reclusos de alto riesgo recibirán la máxima seguridad y orientación, de acuerdo con el sistema correccional que tiene como objetivo mejorar el comportamiento de los reclusos.

Hasta la fecha, más de 1.500 prisioneros de alto riesgo han sido trasladados a Nusakambangan. Esta medida se tomó no sólo para proteger las prisiones y prisión del tráfico de drogas y de los disturbios en materia de seguridad, sino también en interés de los propios reclusos, para que puedan darse cuenta de sus errores y estar preparados para regresar a la sociedad.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina Regional de la Dirección General Penitenciaria de Yakarta, Heri Azhari, enfatizó que su partido continuará llevando a cabo medidas de limpieza en todas las prisiones y centros de detención del tráfico ilícito de drogas.

«Como nos han recordado repetidamente el Ministro y el Director General de Pas, cero medicamentos es un precio fijo. Esto es una alarma para que sigamos estando atentos y actuemos con decisión», dijo Heri.

Se dice que este paso de transferencia es parte del compromiso continuo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de mantener un sistema correccional que sea más limpio, más seguro y más orientado al desarrollo.

Como se informó anteriormente, el jefe de la Sección de Delitos Generales de la Fiscalía del Distrito Central de Yakarta (Kejari Jakpus), Fatah Chotib Uddin, dijo que, además de los actores Ammar Zonihay cinco sospechar otro por el caso de narcotráfico en el Centro de Detención de Salemba (Rutan).