Ammar Zoni ha estado involucrado en el tráfico de drogas en centros de detención desde enero de 2025, este es su papel

Jacarta – Divulgación de casos de distribución de estupefacientes en centros de detención realizados por actores Ammar Zoni (AZ) ha estado sucediendo desde enero de 2025. El jefe del Centro de Detención Estatal Clase 1 (Rutan) del centro de Yakarta, Wahyu Trah Utomo, dijo que Ammar Zoni había estado bajo sospecha durante mucho tiempo porque sus acciones eran sospechosas.

«En el momento de la redada, nuestros agentes sospechaban de los movimientos de AZ. Luego llegaron los agentes, se acercaron y realizaron una búsqueda», dijo Wahyu en Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Wahyu dijo que la búsqueda de AZ tuvo lugar el 3 de enero de 2025, momento en el que los agentes estaban llevando a cabo redadas de rutina contra los reclusos en el Centro de Detención de Salemba o el Centro de Detención de Clase 1 en el centro de Yakarta. En ese momento, los agentes descubrieron drogas tipos de metanfetamina cristalina y también marihuana seca de AZ.

Según los resultados de la investigación, se sospechaba que Ammar Zoni actuaba como recolector de metanfetamina y marihuana fuera de la prisión, y luego los bienes fueron entregados a otros cinco sospechosos dentro de la prisión para su distribución.

Wahyu declaró que los sospechosos supuestamente utilizaron una aplicación de comunicación especial llamada Zangi, que se sabe que es segura y difícil de rastrear para realizar transacciones con proveedores fuera de la prisión.

«Después de revelar el caso, inmediatamente nos coordinamos con la policía de Cempaka Putih», dijo.

Anteriormente, la Fiscalía del Distrito Central de Yakarta (Kejari) declaró que el caso de narcotráfico que involucra al artista MAA alias AZ (Ammar Zoni) y cinco sospechosos había entrado en la etapa dos.

«Recibimos al sospechoso y las pruebas el miércoles (8/10)», dijo el jueves el jefe interino de Intel de la Fiscalía Central de Yakarta, Agung Irwan, en Yakarta.

Según él, el caso de narcotráfico que involucra a Ammar Zoni y otros cinco sospechosos ha entrado en la segunda etapa, es decir, la entrega de pruebas y sospechosos.

Posteriormente, el caso será transferido al Tribunal de Distrito Central de Yakarta, para pasar a la siguiente etapa. (hormiga)