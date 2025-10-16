Ammar Zoni fue arrojado a la celda One Man One en la prisión de Nusakambangan.

Cilacap, VIVA – El jefe de la penitenciaría de Karanganyar Clase II A, Riko Purnama Candra, dijo que era una celebridad. Ammar Zoni ha ocupado la celda en paginas Karanganyar, Isla NusakambanganCilacap Regency, Java Central, tras ser trasladado desde el Centro de Detención Estatal de Salemba (Rutan), Yakarta.

«Inmediatamente puesto en la celda, un hombre una celda (una persona en una celda)», dijo a través del breve mensaje que recibió ENTRE en Cilacap, el jueves.

Ammar Zoni, recientemente sospechoso de estar involucrado en un caso de tráfico de drogas, llegó a Nusakambangan el jueves alrededor de las 07.43 WIB, después de ser trasladado desde Yakarta con cinco prisionero alto riesgo (alto riesgo) otro.

Cuando fue contactada desde Cilacap, la jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Prisiones de Kemenimipas, Rika Aprianti, dijo que la colocación de Ammar Zoni y otros cinco reclusos de alto riesgo era parte de un esfuerzo para mantener la seguridad y garantizar al mismo tiempo la continuidad del proceso de desarrollo.

«El internamiento en la prisión de Karanganyar se lleva a cabo mediante un sistema un hombre una celda porque la prisión está en la categoría seguridad supermáxima (súper máxima seguridad)», dijo.

Dijo que antes de que un recluso ocupe una celda, hay varias etapas que deben completarse, como procesos administrativos, controles de salud y el cumplimiento de las necesidades básicas de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) aplicables.

«Todos los presos pasarán primero por etapas administrativas y controles de salud, y se les concederán derechos como las necesidades básicas y la alimentación», explicó.

En cuanto a las actividades de entrenamiento, Rika enfatizó que las actividades religiosas y el desarrollo de la personalidad todavía se llevan a cabo, a pesar de que los presos están en sus respectivas celdas.

«Las actividades religiosas se llevan a cabo en sus respectivas habitaciones. Cada día se les da alrededor de una hora para salir de sus celdas, por ejemplo para hacer ejercicio ligero o para descansar», dijo.

Además, en la prisión de Karanganyar también hay asistentes y orientadores que supervisan periódicamente el estado y el comportamiento de los reclusos.

Según él, en las celdas de cada recluso todavía se lleva a cabo entrenamiento y tutoría para que puedan experimentar cambios positivos en su comportamiento.

Dijo que cada seis meses se llevaría a cabo una evaluación de los reclusos para evaluar los cambios en su comportamiento, lo que permitiría una revisión de su estado de colocación si mostraran una evolución positiva.

«Si los resultados de la evaluación muestran cambios positivos en el comportamiento, entonces se pueden reducir los niveles de seguridad. Sin embargo, si no han mostrado cambios, todavía serán colocados en celdas súper máximas», dijo.

Dijo que la colocación en la prisión de Karanganyar no era sólo por motivos de seguridad, sino que también era parte de una estrategia de desarrollo mensurable para los presos en alto riesgo.

«En principio, la seguridad y el desarrollo están equilibrados. Esperamos que a través de este sistema puedan cambiar para mejor», afirmó Rika. (Hormiga)

