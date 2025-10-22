Ammar Zoni emprende mañana el primer juicio del cuarto caso de drogas y quiere abrirse directamente sin presiones

Jacarta – Actor Ammar Zoni vuelve a estar en el centro de atención pública después de que esté previsto que se someta al primer juicio de su cuarto caso de narcóticos en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN), el jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: El ministro coordinador Yusril se refirió a las drogas en las cárceles, muchos agentes fueron despedidos y degradados



Este juicio será un capítulo importante en el periplo legal del exmarido de la irlandesa Bella, después de que su nombre se viera nuevamente arrastrado a un caso de tráfico de drogas controlado desde tras las rejas. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Según datos del Sistema de Información de Seguimiento de Casos (SIPP) del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el caso de Ammar Zoni está registrado con el número 632/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst y se escuchará a partir de las 10.00 WIB. Este juicio estará presidido por el juez principal ZM. Yeni Rosalita, del Ministerio Público (JPU), tiene previsto leer la acusación contra los seis acusados, incluido Ammar.

Lea también: Dirjenpas dice que Ammar Zoni no distribuyó drogas en el centro de detención, pero fue encontrado llevando un rollo de marihuana



No sólo Ammar, otras cinco personas también serán juzgadas en el mismo caso, a saber, Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Arie Ardih, Andi Muallim alias Koh Andi, Ade Chandra Maulana bin Mursalih y Muhammad Rivaldi.

Aunque el juicio se celebró en Yakarta, se sabe que Ammar Zoni sigue languideciendo en la prisión de máxima seguridad de Nusakambangan, tras haber sido trasladado dramáticamente recientemente. El traslado se llevó a cabo después de que los agentes encontraron un contrabando de marihuana durante una redada dentro de la prisión, lo que resultó en que Ammar fuera etiquetado como preso de alto riesgo.

Lea también: Un abogado afirma que muchos de los fanáticos de Ammar Zoni dicen que mudarse a Nusakambangan es ‘Lebay’



Su abogado, Jon Matías, confirmó que Ammar seguiría asistiendo al juicio inicial, aunque se celebró prácticamente desde el interior de la prisión de alta seguridad.

«La primera prueba puede estar en línea primero, luego la enviaremos fuera de línea», dijo Jon cuando lo confirmó el equipo de medios el miércoles 22 de octubre de 2025.

Jon enfatizó que el estado de su cliente ahora es bueno y está listo para someterse al proceso legal.

«Sí, sano, listo», dijo simplemente.

De hecho, el abogado ha solicitado varias veces que Ammar sea llevado directamente a la sala del tribunal. El motivo fue que el actor quería dar información abiertamente ante el jurado sin ningún tipo de presión. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto nivel de seguridad en Nusakambangan, es muy probable que el primer juicio se lleve a cabo en línea.

Este caso comenzó cuando la Fiscalía del Distrito Central de Yakarta anunció el 8 de octubre de 2025 el nuevo arresto de Ammar Zoni a través de su cuenta oficial de Instagram. En esta declaración, la fiscalía dijo que Ammar desempeñó un papel importante en una red de tráfico de drogas controlada desde el Centro de Detención Clase I en el centro de Yakarta (Salemba).