Ammar Zoni Cancelar gratis este año

Yakarta, Viva – Harapan Ammar Zoni Para poder respirar aire libre a fines de 2025, debe desaparecer. Actor que está cumpliendo una sentencia de caso drogas Solo puede presentar los derechos de asimilación el 25 de enero de 2026.

Su asesor legal, Jon Mathias, reveló que el nuevo estatus legal de Ammar tenía una fuerza permanente o Inkrah hace aproximadamente un mes, para que sus derechos como prisioneros no pudieran ser presentados más rápido. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Debido a que el Inkrah es solo más de un mes, pero Ammar todavía está en coaching», explicó Jon Mathias en YouTube Invensa Investigation, citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Planes para desviarse, debe posponer hasta el próximo año

Según Jon, se estima que inicialmente Ammar podía presentar la asimilación en diciembre de 2025 porque había cumplido más del 50 por ciento de su sentencia. Pero el cálculo no está de acuerdo con la realidad.

«Entonces, desde entonces, Ammar ha podido obtener sus derechos, porque nuestro cálculo era en realidad Ammar, si obtuviéramos los derechos que dijimos anteriormente (remisión) antes, debería haber podido presentar la asimilación, porque ya había sufrido un 50 por ciento (período de detención) a partir de diciembre», explicó Jon.

Sin embargo, solo el 25 de enero de 2026 Ammar tuvo la oportunidad de presentar la asimilación.

«Solo porque no ha obtenido los derechos, solo obtendrá los derechos más tarde después del 25 de enero de 2026, ahí es donde volveremos a presentar los derechos de asimilación», dijo Jon.

De hecho, el abogado de Ammar planea enviar también una remisión especial a Eid Al -FITR el próximo año.

«Más tarde Eid, correcto, también se puede enviar para que obtenga una remisión de Eid», agregó.

Decepcionado, pero aún acepta

La noticia del aplazamiento de la libertad ciertamente hace decepcionar a Ammar. Aun así, Jon dijo que su cliente finalmente pudo aceptar la situación.

«Sí, definitivamente está decepcionado, esto también es una consecuencia de las acciones y se dio cuenta», dijo Jon.

Se dice que el propio Ammar se preparó para regresar al mundo del entretenimiento.

«A pesar de que ha planeado prepararse para volver al mundo de la actuación», dijo Jon.

Sin embargo, antes de regresar a la pantalla, Ammar tenía un plan personal más importante: conocer a sus hijos.

«Por supuesto, la primera vez que planea ser libre de visitar a su hijo», dijo.

Aun así, Jon enfatizó que la reunión no se pudo hacer descuidadamente teniendo en cuenta que su ex esposa, irlandesa Bella, se volvió a casar.

«Pero debido a que la ex esposa ya está casada, por supuesto, hay más procedimientos que deben ser (considerados), no es posible visitarlo, por supuesto, hay reglas éticas que deben ser obedecidas», concluyó Jon.

El tercer caso de drogas

Para el registro, esta es la tercera vez que Ammar Zoni se ocupa de la ley debido a casos de drogas. Finalmente, fue arrestado por West Yakarta Narcóticos Satres en un departamento en el área de Serpong, South Tangerang, el 12 de diciembre de 2023.

En el arresto, la policía confiscó cuatro paquetes de metanfetamina y un paquete de marihuana. Anteriormente, Ammar también fue arrestado el 7 de julio de 2017 y marzo de 2023 en su residencia en Sentul, West Java.

Ahora, con la cancelación de un plan gratuito más rápido, Ammar Zoni debe esperar al menos hasta principios de 2026 para poder reorganizar su vida y su carrera.