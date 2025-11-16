Amma, de 98 años, vuelve a visitar Dharwad-2







Como algunos lectores sabrán por mi columna anterior: llevé a Amma, Indu Shedde, de 98 años, a un viaje de recuerdos a nuestra ciudad natal, Dharwad, Karnataka, en julio. Es donde creció: después de más de 50 años, visitamos su escuela primaria, Kittur Chennamma Park, y Ice Factory/Ice Gate, su heladería favorita. Los aspectos más destacados incluyen cuando la llevé a karnataka Biblioteca Universitaria, donde había trabajado como bibliotecaria adjunta en la década de 1950. También concerté una entrevista para All India Radio (AIR), Dharwad.

Amma fue entrevistada dos veces en AIR, primero en kannada por la encantadora Mala Sambrani, y nuevamente en konkani, nuestra lengua materna, por Chetan Naik. La hermana de Amma, Kamala Divgi, a quien llamábamos Kanna Pachchi, había trabajado en AIR. “Para la inauguración del servicio AIR Dharwad, habían invitado a Bismillah Khan, Bhimsen Joshi y otros artistas: Joshi, Mallikarjun Mansur, Gangubai Hangal, entre otros, tenían su base y actuaban en Dharwad”, recordó Amma. «Cuando Bhimsen Joshi cantaba, normalmente hacía muecas mientras cantaba, y los niños del público se reían tanto de esto que la transmisión de radio se suspendía durante dos minutos. Nuestra abuela, Aai, escuchaba la radio en casa, se preguntaba qué pasaba. Habiendo vivido toda la vida con lámparas de queroseno, la electricidad era una cosa nueva y elegante: instalaron especialmente un poste eléctrico cerca para obtener electricidad para reproducir la radio y escuchar a Kanna Pachchi.

Una vez, Amma y Kanna Pachchi viajaron al Monte Abu de vacaciones, y cuando se quedaron sin dinero, Amma vendió tranquilamente un eslabón de su collar de oro en la joyería, para extender el viaje, recordó. Esto es extraordinario, considerando que Amma creció en una familia modesta con cuatro viudas y trabajó en una tienda de racionamiento y otros trabajos para mantener a la familia. Sin embargo, aquí estaba ella, gastando oro –no para su matrimonio o una educación universitaria para conseguir un trabajo– sino para financiar viajes, que ella creía que eran preciosos. ¿No te regañaron tus padres?, le pregunté. «No les dije. Es con el dinero que gané, así que no era asunto de ellos», respondió con frialdad. ¡Qué mamá tan bindaas!

Éramos amantes de la comida: fuimos a Basappa Khanavali, con comida básica tipo thali que Amma podía pagar cuando era estudiante; tenía tuppada avalakki en LEA Canteen; y descubrí que a Dharwad le encanta Girmit (!), una variación del bhel, con kurmura (arroz inflado), cebolla picada, cilantro y sev, a menudo combinado con mirchi bajji, buñuelos de chile. Me fascina el rastro GPS de la palabra girmit, desde los trabajadores de UP/Bihar hasta los menús de bocadillos de Dharwad, Karnataka. Girmit, una corrupción vernácula de la palabra inglesa «acuerdo», se refiere a los contratos generalmente de explotación en virtud de los cuales los británicos enviaban trabajadores indios contratados para trabajar en plantaciones coloniales como en el Caribe, después de la abolición de la esclavitud en la década de 1830. Y, por supuesto, marcamos Dharwad pedha, por el que Babu Singh Thakur Pedha es famoso.

También llevé a Amma a ver el marathi Edificio Mandal en PB Road. Cada año, Amma solía participar en obras de teatro durante la universidad, dirigidas por el profesor Dikshit Patwardhan, para recaudar fondos para el edificio Marathi Mandal. También conoció a Bal Gandharva durante este tiempo y obtuvo su autógrafo.

La vida de Amma estuvo fundamentalmente determinada por su jefe, el profesor KS Deshpande, bibliotecario de la Universidad de Karnatak. Amma tuvo cuatro trabajos en la década de 1950 antes de casarse, en una época en la que pocas mujeres trabajaban fuera del hogar, al menos en Dharwad. Ella era empleada, pero el profesor KS Deshpande organizó su admisión para estudiar un diploma en biblioteconomía en la presidencia de Madrás y más tarde le asignó el trabajo de asistente de bibliotecaria. Igualmente sorprendente, antes de casarse con mi papá, (el difunto) S Rammohan, en Bombay, a los 31 años, le dijo al profesor Deshpande que le mantuviera el trabajo durante un año sin salario, en caso de que el matrimonio no funcionara, y sorprendentemente, así lo hizo, dice. La independencia financiera para las mujeres lo es todo. Fundamentalmente moldeó en quién se convirtió Amma como persona y como madre. Y por eso siempre estaré agradecido.

Meenakshi Shedde, curadora de cine, ha trabajado con los festivales de Toronto, Berlín y otros festivales de todo el mundo durante 30 años. Ha sido miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes y votante internacional de los Globos de Oro, y es periodista y crítica. Comuníquese con ella en meenakshi.shedde@mid-day.com





