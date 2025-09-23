Amit Shah para inaugurar inicio Cónclave 2025 en Mahatma Mandir en Gandhinagar







El evento de dos días será organizado por el Gujarat Departamento de Educación del Gobierno. El evento verá la participación del primer ministro Bhupendra Patel y el ministro estatal de educación superior y técnica Rushikesh Patel en la ceremonia de apertura, informó la agencia de noticias IANS.

El cónclave de inicio está listo para reunir las voces más dinámicas del país en innovación, emprendimiento e inversión. El Cónclave también se centrará en presentar más de 1,000 nuevas empresas, 5,000 innovadores, 100 mentores de la industria, más de 50 fondos de riesgo y los principales responsables políticos en una sola plataforma que ayudará a impulsar el ecosistema de inicio de la India.

El cónclave de inicio, que se organizará del 23 al 24 de septiembre, tiene como objetivo establecer un nuevo punto de referencia para el ecosistema de inicio de la India al cerrar la brecha entre las empresas en etapa inicial y los principales inversores.

Además, uno de los aspectos más destacados del cónclave será las sesiones de lanzamiento de inversores. Durante la sesión de lanzamiento, más de 50 nuevas empresas preseleccionadas presentarán sus ideas en múltiples pistas paralelas antes de los principales capitalistas de riesgo de la India.

Se espera que estas sesiones desbloquean oportunidades de financiación por valor de Rs 250 millones de rupias, basándose en el éxito del Puesta en marcha Cónclave 2023.

Además, antes del evento, el interés de los inversores ya ha resultado en cartas de intención y compromisos financieros de 150 millones de rupias para nuevas empresas prometedoras, según lo informado por la agencia de noticias IANS.

El cónclave de inicio que está inaugurado por el ministro del Interior, Amit Shah, también mostrará más de 170 nuevas empresas de 20 estados, incluidos los seleccionados por Startup India, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MEITY) e Innovaciones para la Excelencia de Defensa (IDEX).

Según IANS, las exposiciones abarcarán sectores críticos como defensa, aeroespacial, atención médica, energía limpia, agritech, tecnología profunda e innovaciones de impacto social, subrayando el impulso empresarial de la India hacia `Atmanirbhar Bharat`.

La sesión de apertura del cónclave de dos días contará con el lanzamiento de un libro de mesa de café Cónclave de inicio, el tablero NEP-2020 y el Compendio del Sistema de Conocimiento Indio.

El gobierno estatal también facilitará la firma de 50 MOU entre nuevas empresas, inversores e instituciones financieras, junto con la distribución de controles de financiación y cartas de intención a empresas seleccionadas.

(Con insumos de IANS)





