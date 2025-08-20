Amit Shah mueve facturas para eliminar PM, CMS, ministros con cargos penales







El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, presentó el miércoles tres proyectos de ley en el Lok Sabha Durante la sesión del monzón en curso 2025. Los proyectos de ley proponen la eliminación del primer ministro (primer ministro), los ministros principales (CMS) y los ministros que son arrestados por cargos penales graves y permanecen bajo custodia durante más de 30 días, informó PTI. El movimiento provocó fuertes protestas de la oposición, que calificó la legislación inconstitucional y contra el espíritu del federalismo.

Inmediatamente después de que el Ministro de Interior de la Unión presentó los proyectos de ley, los miembros del Parlamento (parlamentarios) de la oposición se apresuraron al pozo de la Cámara, gritando consignas y desgarrando copias del proyecto de ley.

Líderes de varios Oposición Los partidos, incluidos los Asaduddin Owaisi de la India Majlis-e-Ittehadul, Asaduddin Owaisi, y Manish Tewari y KC Venugopal del Congreso, se opusieron a la introducción de los proyectos de ley, argumentando que la legislación propuesta infringe las disposiciones constitucionales e interrumpe el equilibrio de poder entre los centros y los estados, informó PTI.

En respuesta a las objeciones, Shah desestimó las afirmaciones de que los proyectos de ley estaban siendo apurados. Aclaró que el proyecto de ley se enviaría a un comité parlamentario conjunto, donde los miembros de ambas cámaras, incluida la oposición, tendrían la oportunidad de examinar y sugerir cambios.

Venugopal luego le recordó a Shah su propio arresto durante su mandato como ministro de Interior de Gujarat y cuestionó la base moral de la propuesta. A esto, el Ministro del Interior de la Unión El líder respondió con fuerza, declarando: «Había renunciado por motivos morales antes de mi arresto y regresé al gobierno solo después de que el tribunal me descargó. No podemos ser tan desvergonzados que continuamos ocupando puestos constitucionales mientras enfrentamos serios cargos».

Mientras tanto, dando un giro brusco de su partido, el diputado del Congreso Shashi Tharoor expresó su apoyo a la idea de eliminar el primer ministro, CMS o los ministros de territorio estatal y sindical del cargo si son arrestados por cargos criminales graves, informó ANI.

Mientras reconoció que no estaba familiarizado con los detalles de las facturas, Tharoor comentó que «a primera vista», la propuesta parecía «razonable». Agregó que tenía sentido que las personas acusadas de irregularidades no deberían ocupar un alto cargo político.

«En lo que a mí respecta, no conozco esos proyectos de ley lo suficientemente bien como para darle un comentario detallado. Pero a primera vista, parece razonable que cualquiera que haga algo malo debe ser castigado y no debería tener un alto cargo constitucional o un cargo político. Creo que eso tiene sentido», dijo Tharoor a Ani en el parlamento.

(Con entradas PTI y ANI)





Fuente