Amit Shah llega a Andaman y Nicobar para una visita de dos días







El Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, llegó al Andamán y Nicobar Islas para una visita de dos días del 2 al 4 de enero.

El viernes, el vicegobernador (LG) almirante DK Joshi, el secretario en jefe de las islas, altos funcionarios y miembros locales del PRI lo recibieron calurosamente en el Aeropuerto Internacional Veer Savarkar en Sri Vijaya Puram.

«El Honorable @HMOindia@AmitShahji en su visita de dos días a Nuevas Andamanes del 2 al 4 de enero de 2026, recibió una cálida bienvenida hoy en el Aeropuerto Internacional Veer Savarkar, Sri Vijaya Puram por parte del @Admiral_DK Joshi, junto con CSANI @DGPANIslands, funcionarios sénior de @Andaman_Admin y miembros del PRI», Secretaría del Vicegobernador, Andaman. y las islas Nicobar escribieron en X.

Shah presidirá una reunión del Comité Consultivo del Ministerio del Interior (MHA) en las islas Andaman y Nicobar el sábado como parte de su visita de un día al Territorio de la Unión.

La reunión del Comité Consultivo se llevará a cabo el sábado por la mañana en el Hotel Sea-Princess en Wandoor, Andaman, donde los miembros del Parlamento de ambas Cámaras, Lok Sabha y Rajya Sabha, discutirán temas clave dentro del ámbito del ministerio con el Ministro del Interior.

Después de presidir la reunión del Comité Consultivo, Shah inaugurará más tarde ese mismo día una exposición sobre el Naveen Nyaya Sanhita en el campo de la ITF en Sri Vijaya Puram. También inaugurará y colocará la primera piedra de varios proyectos de desarrollo de la administración de Andaman y Nicobar en una función que se llevará a cabo en el Estadio Netaji en Sri Vijaya Puram.

El Comité Consultivo del Ministerio de Asuntos interiores Sirve como foro para interacciones informales entre los miembros del Parlamento y el Ministro del Interior, junto con los Ministros de Estado, sobre las políticas, los programas y la implementación del ministerio. El comité funciona como un órgano asesor que facilita el diálogo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad interna, la gobernanza, la gestión de fronteras, el cibercrimen y las reformas de la justicia penal.

El comité está compuesto por 30 miembros del Parlamento, incluidos 14 del Lok Sabha y 16 del Rajya Sabha. Amit Shah es el presidente del comité.

En la reunión también participarán los ministros de Estado de Interior, Nityanand Rai y Bandi Sanjay Kumar.

