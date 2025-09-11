Amit Shah lanza proyectos de desarrollo por valor de Rs 66 millones de rupias en Sanand de Gujarat







Ministro del Interior de la Unión y Ministro de Cooperación Que shah El miércoles, inauguró y colocó la piedra base para varios proyectos de desarrollo por valor de Rs 66 millones de rupias en la circunscripción de la Asamblea Sanand de Gujarat a través de videoconferencias de Nueva Delhi.

Dirigiéndose al programa, Shah dijo que, bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, como en otras elecciones, el candidato de la NDA (Alianza Nacional Democrática) CP Radhakrishnan logró una victoria rotunda en las elecciones vicepresidenciales, dijo el Ministerio de Interior.

Shah señaló que con la elección de Radhakrishnan, los puestos constitucionales de la India reflejan la unidad geográfica del país. Destacó que el presidente Droupadi Murmu representa al este de la India, vicepresidente CP Radhakrishnan Representa el sur de la India, y el primer ministro Narendra Modi, quien proviene de Gujarat y ganó elecciones de Varanasi, representa a la India occidental y norte. Por lo tanto, las posiciones constitucionales del país representan las cuatro direcciones: el este, oeste, norte y sur.

El ministro del Interior dijo que Sanand ha sido desarrollado con un plan claro en los últimos años. Dijo que para 2029, ninguna aldea en la circunscripción de la Asamblea de Sanand carecerá de comodidades básicas. Mencionó que se ha preparado un plan integral para abordar la falta de instalaciones en los municipios de Bavla y Sanand.

Se están tomando medidas para fortalecer las instalaciones, incluidas las carreteras, la forestación, la atención médica, el saneamiento y el agua potable, en la región. Shah agregó que una vez que la región de inversión especial de Dholera se convierta en proyectos de desarrollo operativo e industrial alrededor de Sanand, Sanand surgirá como el Tehsil más desarrollado en Gujarat. Señaló que el Gobierno de Gujarat ya ha planeado para esto.

Amit Shah declaró que durante años, 111 aldeas en Sanand carecían de instalaciones de riego y agua potable, pero la primera fase de abordar este problema ahora está casi completa.

Mencionó que el suministro de agua a estas aldeas se ha logrado a un costo de aproximadamente 750 millones de rupias. Además, el trabajo para entregar agua a hogares y campos se reanudará a un costo estimado de Rs 1,000 millones de rupias. Shri Shah señaló que se han planeado proyectos de desarrollo de alrededor de 150 millones de rupias a través de iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSE) en el Asamblea de Sanand distrito electoral. Las necesidades de cada aldea se identificaron en colaboración con el coleccionista, MLA y otras partes interesadas.

Agregó que, basado en discusiones recientes con industriales, se ha establecido un marco administrativo robusto. El ministro del Interior declaró que el objetivo es completar la provisión de servicios básicos, actualmente ausentes en las aldeas de Sanand, dentro de los próximos y medio a dos años a un costo de aproximadamente 150 millones de rupias.

