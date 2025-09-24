Amit Shah Jones devotos en la celebración de Navratri ‘Kesariya Garba’ en Gujarat







Ministro del Interior de la Unión Que shah El martes por la noche asistió a la celebración de `Kesariya Garba` Navratri celebrada en el terreno Ram Katha en Gandhinagar, Gujarat. La aparición del Ministro del Interior de la Unión en el evento cultural se produjo un día después de visitar varias celebraciones de Garba organizadas por varias asociaciones residenciales en Ahmedabad, como parte de las festividades en curso de Sharadiya Navratri.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Shah compartió vislumbres de la celebración y expresó su devoción a la diosa. «En la auspiciosa ocasión de Navratri, participé en el Festival de Garba de Navratri en el apartamento de Vrajdham y el legado de orquídeas en el barrio de Sarkhej de Ahmedabad y recibí las bendiciones de la Diosa Madre», dijo en un puesto.

Más temprano el lunes, Shah participó en las celebraciones de Garba en Apartamento de Vrajdham y el legado de orquídeas en Sarkhej, Ahmedabad. Reiteró el mismo mensaje en otra publicación sobre X, destacando el significado espiritual del festival y la calidez de las reuniones comunitarias.

Navratri, también conocido como Sharadiya Navratri, es un festival hindú vibrante y ampliamente famoso observado en toda la India, con festividades especialmente grandes en Gujarat. El festival de nueve noches, celebrado durante el mes lunar de Ashwin, está dedicado a la Diosa Durga y sus nueve avatares, cada uno simbolizando cualidades distintas como poder, sabiduría y compasión.

Las celebraciones están marcadas por oraciones diarias, ayuno, canciones devocionales y formas de danza tradicionales enérgicas como Garba y Dandiya Raas. En GujaratLas grandes reuniones comunitarias y las actuaciones culturales son fundamentales para la observancia, atrayendo a miles de devotos y artistas.

Mientras tanto, el primer ministro Narendra Modi también extendió sus saludos con motivo de Navratri. El segundo día del festival, dedicado a Maa Brahmacharini, el primer ministro Modi ofreció oraciones e invocó bendiciones para los devotos.

En una publicación sobre x, el Primer ministro Publicado: «¡En este Navratri, hoy, millones de saludos a los pies de Maa Brahmacharini! Que la Diosa Madre bendiga a todos sus devotos con coraje y moderación». También compartió un Devi Stuti espiritual (himno devocional) para marcar la ocasión.

