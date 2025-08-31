Amit Shah, Gujarat CM Patel Lead Plantation Drive en Ahmedabad







Ministro de hogar y cooperación de la Unión Amit Shah y Ministro Principal de Gujarat Bhupendra Patel Dirigió un impulso de plantación de árboles bajo la iniciativa «Ek ped maa ke naam» en el barrio de Ghatlodia de Ahmedabad el domingo, dijo la oficina del Ministro Principal en un comunicado de prensa.

Los árboles juegan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio ambiental y la purificación de la atmósfera. Inspirada en la visión del primer ministro Narendra Modi, la campaña alienta a los ciudadanos a plantar un árbol en nombre de su madre. En este espíritu, el programa de plantación fue organizado en Ayushman Van por la Corporación Municipal de Ahmedabad, según el comunicado.

En esta ocasión, el alcalde Pratibha Jain, el vicealcalde Jatin Patel, el presidente del Comité Permanente Devang Dani, MLA Babubhai Patel, y Ahmedabad El comisionado municipal Banchhanidhi Pani, junto con otros funcionarios y dignatarios, estuvieron presentes.

Anteriormente, el gobierno del estado de Gujarat celebró el 76º Van Mahotsav a nivel estatal el 30 de agosto en el Templo de Galteshwar Mahadev en la aldea de Sarnal, distrito de Kheda, bajo el liderazgo de CM Bhupendra Patel, para promover aún más la campaña del Primer Ministro Narendra Modi` ek ped maa ke naam`.

CM Patel, al inaugurar el 76º Van Mahotsav en todo el estado, declaró que bajo la guía de PM Modi, Gujarat ha creado un ecosistema para la protección y conservación del medio ambiente integral.

En este contexto, mencionó que Gujarat ha logrado el desarrollo al tiempo que mantiene el equilibrio ecológico a través de iniciativas como Mission Life (estilo de vida para el medio ambiente) para abordar el cambio climático, la energía de la azotea renovable y solar para el crecimiento verde, los proyectos de conservación del agua como Catch the Rain y Amrit Sarovar, así como impulsiones masivas de plantaciones de árboles bajo EK PED Maa Keam.

Como parte del 76 Van Mahotsav, el primer ministro dedicó la recientemente desarrollada camioneta de Galteshwar se extendió sobre 7 hectáreas en Galteshwar, distrito de Kheda, como el 24º Bosque Cultural del Estado. También lanzó el sitio web de la Autoridad de Humedales del Estado de Gujarat, inició el desarrollo forestal de la aldea, distribuyó cheques a Gram Panchayats y Taluka Panchayats por los ingresos generados por las plantaciones de striptease y entregó cheques a beneficiarios de varios esquemas de los departamentos forestales, dijo el comunicado.

CM Bhupendra Patel comentó: «Si mostramos cuidado y respeto por la naturaleza, a su vez nos sostendrá y protegerá».

Agregó que las personas de nuestra cultura ven la divinidad en todas partes, «Shiv en cada ser y ranchhod en cada planta». Destacó que Primer Ministro Narendra Modi ha priorizado constantemente el equilibrio y la conservación ambiental, transformando el tradicional Van Mahotsav en Jan Mahotsav.

