Amit Shah expresa dolor por el incendio de la UCI del Hospital Jaipur que se cobró seis vidas







En medio del desafortunado incidente que tuvo lugar en Jaipur, el ministro de Interior de la Unión Que shah Expresó dolor por la muerte de seis personas el lunes. El incendio en la UCI del Hospital Sawai Man Singh de Jaipur creó el caos en el edificio, con humo extendiéndose rápidamente por todo el piso y causando pánico entre los pacientes y sus familias.

En vista del desafortunado incidente que se llevó seis vidas, Amit Shah también ofreció condolencias a las afligidas familias y rezó por una rápida recuperación de los heridos, informó Ani.

El incidente de fuego en el Hospital Sawai Mansingh en Jaipur es triste. La administración local está tomando todas las medidas posibles para proteger a los pacientes, tratar y cuidar a las personas afectadas. Aquellos que han perdido la vida en este accidente, mis condolencias están con sus familias. Los heridos para recuperarse pronto … – Amit Shah (@amitshah) 6 de octubre de 2025

Al publicar en las redes sociales, Amit Shah escribió: «El incidente de un incendio que se rompió en el Hospital Sawai Man Singh en Jaipur es trágico. La administración local está dando todos los pasos posibles por la seguridad de los pacientes, su tratamiento y la atención de los afectados. Mis condolencias están con las familias de aquellos que han perdido la vida en este accidente. Oro por la velocidad rápida de lesionados».

Mientras tanto, los familiares de las víctimas del incidente del incendio protestaron aún más contra la administración del hospital y el gobierno estatal, alegando negligencia por parte del personal del hospital.

Como seis pacientes perdieron la vida en el incidente trágicoLas personas se reunieron fuera del hospital, con esloganing contra la administración del hospital y el gobierno de BJP en el estado.

Mientras que la protesta contra el gobierno y la administración se amplificaron, uno de los manifestantes alegó que el personal del hospital fue negligente cuando se le informó sobre el cortocircuito en la UCI.

Además, la persona declaró: «El personal del hospital fue informado sobre el cortocircuito, pero no nos escuchó. La gente ha perdido a sus seres queridos debido a la negligencia de la administración del hospital. Si no hubiera negligencia, las personas no habrían perdido la vida», según ANI.

Anteriormente, los familiares de los pacientes ingresados ​​en el UCI Las experiencias desgarradoras contadas mientras el humo envolvió la sala, exponiendo lapsos críticos en las medidas de seguridad.

Puran Singh, un pariente de un paciente, mientras enfatizaba la situación, dijo que: «Cuando había una chispa, había un cilindro a su lado. El humo se extendió por toda la UCI, haciendo que todos huyeran en pánico. Algunos lograron rescatar a sus propios pacientes, pero el mío se quedó solo en la habitación. A medida que el gas se extendió más, cerraron las ganas, como citaron por la agencia de noticias ANI.

Los familiares de las víctimas también reclamaron la falta de equipo para apagar el incendio.

Otro testigo del incidente del incendio en Jaipur destacó que «había un incendio en la UCI, y ni siquiera lo sabía. Había bajado las escaleras para cenar en ese momento. Ni siquiera había ningún equipo para apagar el fuego, no había instalaciones disponibles. Mi madre fue admitida allí», según informó la agencia de noticias Ani.

Mientras que la causa del incendio, Prima Facie, se está atribuyendo a un cortocircuito, el gobierno de Rajasthan constituyó el lunes un comité de seis miembros para investigar el incendio que estalló en la UCI de trauma del hospital, reclamando seis vidas.

(Con entradas de ANI)









