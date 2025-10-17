Amit Shah, en una visita de tres días a Bihar, un país con destino a las urnas, se reúne con Nitish Kumar en Patna







Ministro del Interior de la Unión amit shahquien se encuentra en una visita de tres días a Bihar, una ciudad próxima a las elecciones, se reunió el viernes con el ministro principal, Nitish Kumar, en Patna, informó la agencia de noticias PTI.

Fuentes del BJP dijeron a PTI que fue una reunión de cortesía entre Shah y Kumar, también el supremo del JD(U).

Shah, acompañado por altos líderes del BJP, incluido el ministro de la Unión, Dharmendra Pradhan, y el viceministro principal, Samrat Choudhary, se reunió con Kumar en 1 Anne Marg, la residencia oficial del Ministro Principal en Patna, informó PTI.

Altos dirigentes del JD(U), incluido el presidente nacional en funciones del partido, Sanjay Jha, también estuvieron presentes en la reunión, informó el PTI.

La votación para los 243 escaños Asamblea de Bihar Está previsto que se lleve a cabo los días 6 y 11 de noviembre, y los votos se contarán el 14 de noviembre. La última fecha para presentar nominaciones para la primera fase es el 17 de octubre.

Más tarde ese mismo día, está previsto que Shah se dirija a una reunión pública en Saran a favor de los candidatos de la NDA en los escaños de las asambleas de Amnaur y Taraiya. También se dirigirá a una reunión de intelectuales en Gyan Bhawan en Patna, dijo un líder del BJP.

Además, el ministro del Interior sostendrá debates organizativos del BJP y se reunirá con líderes de los socios de la alianza durante su visita de tres días.

El presidente estatal del BJP, Dilip Jaiswal, recibió a Shah en el aeropuerto internacional Jay Prakash Narayan el jueves por la noche.

Durante su gira por Bihar, es probable que Shah también participe en procesiones antes de que algunos presenten los documentos de nominación. Candidatos de acuerdo de confidencialidad.

La NDA ha finalizado su acuerdo de reparto de escaños para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar, en las que el BJP y Janata Dal (United) disputarán 101 distritos electorales cada uno. El Hindustani Awam Morcha (Secular) del ministro de la Unión, Jitan Ram Manjhi, y el Rashtriya Lok Morcha (RLM) del diputado de Rajya Sabha, Upendra Kushwaha, obtuvieron seis escaños cada uno, mientras que el partido Lok Janshakti (Ram Vilas) del ministro de la Unión, Chirag Paswan, competirá por 29 escaños.

El jueves, Uttar Pradesh El Ministro Principal y activista estrella del Partido Bharatiya Janata, Yogi Adityanath, entró en el campo de batalla electoral de Bihar, dirigiéndose a manifestaciones en apoyo de Ramkripal Yadav (Danapur) del BJP y Shyam Rajak (Phulwari Sharif) de la NDA.

El jueves, Amit Shah dijo que Lalu Prasad Yadav «no tiene derecho» a pedir cuentas sobre el trabajo realizado por la Alianza Democrática Nacional (NDA) en Bihar. En lugar de ello, debería examinar el relato de los asesinatos, secuestros y casos de rescate durante su mandato.

Mientras se burla de los partidos de la oposición y Rashtriya Janata Dal (RJD), Lalu Prasad Yadav, Shah desafió a los líderes a demostrar si habían hecho siquiera una décima parte del trabajo de la NDA durante su propio mandato.

(Con aportes de PTI)





