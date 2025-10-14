





El Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, se encuentra en Manesar para asistir al 41º Día de Instrucción de la Guardia de Seguridad Nacional (NSG) el martes. El Ministro del Interior de la Unión, dirigiéndose al público, dijo que el centro ha tomado una serie de medidas para garantizar la protección contra las amenazas terroristas. Amit Shah también elogió las enmiendas a la Ley (de prevención) de actividades ilícitas (Uilleas) y la definición de «terrorismo» en tres nuevas leyes penales.

Mientras se dirigía a una reunión en el 41º Día de Incremento de la Guardia de Seguridad Nacional (NSG) en Manesar, Shah también afirmó que el centro ha prohibido grupos como el Frente Popular de la India (PFI) y también ha mejorado las técnicas de investigación para prevenir la financiación del terrorismo.

Amit Shah, mientras enfatizaba la política de tolerancia cero contra el terrorismo, dijo el viernes que «bajo el liderazgo del Primer Ministro Modi, nuestro país ha adoptado una política de tolerancia cero contra el terrorismo. Desde 2019, hemos estado tomando medidas una tras otra para proteger al país de las amenazas terroristas. Modificamos la UAPA, modificamos la Ley NIA, activamos la PMLA y el ED para investigar la financiación de grupos terroristas, estableció un sistema para la investigación científica de la financiación del terrorismo, prohibió PFI, fortaleció MAC e inició el intercambio de datos nacionales con agencias de investigación de todo el país a través de CCTV y Netgrid», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El Ministro del Interior de la Unión también destacó que las tres nuevas leyes penales introducidas en 2023 definen por primera vez el «terrorismo». Dijo que el centro ha declarado terroristas a más de 57 personas y diversas organizaciones, prohibiendo sus actividades en todo el país.

Agregó que a partir de la derogación de Artículo 370 Además del ataque quirúrgico llevado a cabo por las fuerzas armadas en el marco de la Operación Sindoor, el país bajo el gobierno de la NDA logró atacar un punto sensible de los terroristas.

El Ministro del Interior de la Unión, al tiempo que elogió las tres nuevas leyes, también afirmó que «por primera vez, hemos definido el terrorismo en tres nuevas leyes penales y hemos llenado las lagunas encontradas anteriormente en los tribunales. Hasta ahora, hemos declarado a más de 57 personas y numerosas organizaciones como organizaciones terroristas y hemos prohibido con éxito sus actividades. Si analizamos detenidamente toda esta campaña, desde la abolición del artículo 370 hasta el ataque quirúrgico, el ataque aéreo y la Operación Sindoor, han tocado su punto sensible», según cita la agencia de noticias ANI.

(Con aportes de la ANI)





