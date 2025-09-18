





Ministro del Interior de la Unión Que shah El jueves, criticó al líder del Congreso Rahul Gandhi por la acusación de ‘robo de votos’, llamando a su `votante Adhikar Yatra` un» Ghuspaithiya Bachao Yatra «(salvo la marcha de los infiltrados).

Interactuando con los trabajadores del Partido Bharatiya Janata (BJP) en Rohtas, el ministro de la Unión acusó al Partido del Congreso de ignorar los problemas de desarrollo y, en cambio, trabajar para proteger a los «infiltrados ilegales» de Bangladesh.

Dirigiéndose a la reunión, Shah dijo: «Ellos (el Congreso) difundieron una narrativa falsa cada vez. Rahul Gandhi hizo un yatra … El tema de su yatra no fue robo de votos. El tema no fue una buena educación, empleo, electricidad, carreteras … el tema del tour estaba salvando a los infiltradores que han venido de Bangladesh. Rahul Gandhi`s `Ghuspaithiya Bachao Yatra`.»

Preguntando la relevancia de la yatra del Congreso, Shah preguntó: «¿Deberían los infiltrados tener derecho a votar o raciones libres? ¿Deberían los infiltrados obtener trabajos, casas y tratamiento hasta 5 lakh rupias? … En lugar de nuestra juventud, este Rahul Baba y compañía están dando trabajos a los infiltradores bancarios de votación».

Instó a los trabajadores de BJP a difundir la conciencia sobre los supuestos riesgos si el Congreso llegó al poder, diciendo: «Es nuestra responsabilidad ir a cada casa y decirles que si su gobierno se forma incluso por error, entonces solo habrá infiltrados en cada distrito de Bihar».

Los comentarios llegaron como el BJP y Congreso intensificó sus campañas en Bihar antes de las próximas elecciones de la Asamblea a finales de octubre o noviembre.

Temprano en el día, Rahul Gandhi criticó a la Comisión Electoral de la India por presuntamente «no cooperar» con la investigación de fraude de votantes abierto por el Departamento de Investigación del Crimen de Karnataka (Karnataka CID) en el segmento de la Asamblea Aland en el distrito de Kalaburagi.

El líder de la oposición en el Lok Sabha ha afirmado que la investigación sobre el presunto fraude se ha estancado durante más de 2 años, ya que el organismo electoral no responde a las cartas enviadas por el CID, calificándolo de «prueba» de que el comisionado principal de elecciones, Gyanesh Kumar, está «protegiendo los Chors de votos (votos).

«Se inicia la investigación de febrero de 2023, marzo de 2023 Karnataka Cid escribe a ECI solicitando todos los detalles. Los detalles incompletos se dan en agosto, con los cuales no puede ocurrir ninguna investigación. Se dio lo que no se necesitaba, lo que fuera necesario que no fuera dado (por la Comisión Electoral) «, dijo Rahul Gandhi durante una conferencia de prensa en la sede del Congreso, Indira Bhawan.

Además exigió que el ECI publique los datos solicitados dentro de 1 semana, ya que la CE de Karnataka también ha pedido los datos, pero no se dio respuesta.

Los partidos de la oposición han estado afirmando repetidamente que el Comisión Electoral de la IndiaColudir con el Partido Bharatiya Janata (BJP) está eliminando y agregando votos fraudulentos en las listas de votantes en varias elecciones.

