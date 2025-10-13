





Ministro del Interior de la Unión Que shah El lunes se inauguró una exposición sobre las nuevas leyes penales en Rajasthan. Durante la inauguración, el Ministro del Interior destacó que las nuevas leyes garantizarán una justicia oportuna, accesible y sencilla. También afirmó que las leyes recientemente implementadas inspiran a nuestro sistema de justicia penal a operar mediante la justicia en lugar del castigo, informó la agencia de noticias ANI.

Al dirigirse a una reunión pública en Jaipur, Amit Shah reflexionó además que el sistema judicial de la India se ha ganado la reputación de retrasar la justicia; También enfatizó que la nueva ley penal cambiará eso.

«Nuestro sistema judicial se ha ganado la reputación de no impartir justicia de manera oportuna. Confío en decirle al pueblo de Rajasthan que las tres leyes de justicia penal garantizarán una justicia oportuna, accesible y sencilla. El Primer Ministro Modi ha realizado numerosos cambios para facilitar la vida. Pero junto con la implementación de estas leyes, también habrá un cambio significativo en la facilidad de la justicia», destacó Amit Shah.

«A través de estas leyes, nuestro sistema de justicia penal funcionará inspirado en la justicia y no en el castigo. Esto se ha implementado efectivamente en todo el país, y el Ministerio del Interior está brindando asistencia y orientación de seguimiento a todos los estados», afirmó.

Elogiando el esfuerzo del BJP por agilizar el proceso judicial, Amit Shah informó además que cualquier ABETO presentada después de 2027 será llevada ante la justicia ante la Corte Suprema en un plazo de tres años.

Shah destacó las tres nuevas leyes que se han implementado y dijo: «Las tres nuevas leyes introducidas por el primer ministro Narendra Modi, que abolen leyes de 160 años de antigüedad, permitirán que cualquier FIR se presente en todo el país después de 2027. Se necesitarán otros dos años para que se implemente todo el sistema. Sin embargo, cualquier FIR presentado después de 2027 será llevado ante la justicia en la Corte Suprema dentro de tres años, gracias a esta ley».

El Ministro del Interior de la Unión destacó además que la tasa de condenas en Rajasthan ha aumentado en un 60 por ciento al año de implementar estas leyes.

«En Rajastánanteriormente la tasa de condenas era sólo del 42%. Se han implementado tres nuevas leyes y en apenas un año, esta tasa ya ha aumentado al 60%. Cuando se apliquen plenamente, la tasa de condenas alcanzará hasta el 90 por ciento. Estas leyes prevén todo tipo de métodos científicos», afirmó Amit Shah.

También destacó los esfuerzos del gobierno para impulsar el sistema de justicia del país, destacando la creación de la Universidad Nacional de Ciencias Forenses.

Al aclarar la opinión del gobierno de la NDA sobre la buena gobernanza, Shah dijo: «Estas leyes prevén todo tipo de métodos científicos. Establecimos la Universidad Nacional de Ciencias Forenses en 2020 para la implementación fluida de esta ley. Y para ello, al abrir gradualmente universidades afiliadas en todo el país, estamos creando una nueva fuerza laboral de jóvenes que realizan trabajo científico».

«Entre estas nuevas instalaciones, el terrorismo, los linchamientos, el crimen organizado y el crimen digital también se han definido por primera vez en nuestro sistema judicial. Tres nuevas leyes también han prescrito límites de tiempo en más de 29 lugares. Es obligatorio informar a la víctima dentro de los 90 días. Se debe entregar una copia del informe policial a la víctima dentro de los 14 días. La hoja de cargos debe presentarse dentro de los 60 y 90 días. También prevé un juicio en rebeldía.» añadió el Ministro del Interior de la Unión.

(Con aportes de la ANI)





Fuente