Amit Shah dice: `Bihar celebrará cuatro diwalis este año ‘







Con solo unas pocas semanas Elecciones de la Asamblea de Bihar 2025, La Alianza Democrática Nacional (NDA) y el Partido Bharatiya Janata (BJP) ahora están tratando de fortalecer su control en todo el estado. En vista de la creación de un impacto a gran escala, el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, el sábado, durante una manifestación en el estado, dijo que este año, la gente de Bihar celebrará «cuatro diwalis», cada uno representando un logro o promesa diferentes, informó la agencia de noticias ANI.

El ministro del Interior de la Unión dijo que la primera razón es el regreso de Lord Ram a Ayodhya, el segundo es el primer ministro (primer ministro) Narendra Modi, recientemente lanzó a Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, y el tercero las reformas de bienes y servicios de próxima generación (GST).

Shah dijo que el cuarto Diwali se celebrará después de la victoria de BJP-NDA y la formación del gobierno después de las elecciones de la Asamblea de Bihar 2025, informó ANI.

«Esta vez, la gente de Bihar tiene que celebrar cuatro diwalis. El primer Diwali se celebrará el día en que Lord Shri Ram regresó a Ayodhya. El segundo Diwali, justo ayer, Modi depositó 10,000 Rs cada uno en las cuentas bancarias de nuestro Jeevika Didi ‘, así que celebró el Tercer Diwali, Modi redujo los precios de los precios más de 395. Y el cuarto Diwali, tenemos que celebrarlo formando un gobierno de NDA-BJP con más de 160 escaños «, dijo Shah en el mitin.

También instó a la gente a comprar solo `swadeshi`Productos este diwali, en medio de los cambios en las losas de tasa de GST, informó ANI.

Shah, arrojando luz sobre ‘Swadeshi’, dijo: «En este Diwali, nos aseguraremos de que lo que compremos sea Swadeshi. Tenemos que resolver eso».

Más temprano el viernes, el primer ministro Modi lanzó el Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana para Bihar a través de videoconferencia. Durante el programa, transfirió directamente a Rs 10,000 cada una a las cuentas bancarias de 75 lakh de mujeres en todo el estado, por un total de Rs 7.500 millones de rupias.

La asistencia se puede utilizar en áreas de la elección del beneficiario, incluida la agricultura, la cría de animales, las artesanías, la sastrería, el tejido y otras empresas a pequeña escala.

Durante el evento, Maneras de PM También interactuó con los beneficiarios, que elogiaron el esquema y expresaron su gratitud a él y al primer ministro Nitish Kumar.

Según una declaración de la oficina del primer ministro, la Iniciativa del Gobierno de Bihar tiene como objetivo hacer que las mujeres «Aatmanirbhar (autosuficiente)» además de promover el empoderamiento de las mujeres a través del autoempleo y las oportunidades de medios de vida.

Proporcionará asistencia financiera a una mujer de cada familia en el estado, lo que les permitirá comenzar las actividades de empleo o medios de vida de su elección, fomentando así la independencia económica y el empoderamiento social.

(Con entradas de ANI)





