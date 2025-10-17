Amit Shah conoce a Nitish Kumar; JD(U), dice que todo dentro del NDA es fluido







En medio de la agitada actividad política en Bihar, Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah Se reunió con el ministro principal de Bihar, Nitish Kumar, en la residencia oficial de este último en Patna el viernes.

Los dos líderes discutieron cuestiones clave relacionadas con las próximas elecciones a la Asamblea en el estado, incluida la estrategia de campaña electoral de la NDA y la nominación de candidatos.

La reunión duró unos 15 minutos.

Después de la reunión, el presidente trabajador nacional de JD(U), Sanjay Kumar Jha, quien también estuvo presente en la reunión, dijo que las discusiones fueron cordiales y que todo dentro de la NDA sigue funcionando sin problemas.

«Estos dos líderes discutieron varias cuestiones, incluida la estrategia de campaña de la NDA. Todo va bien aquí. Ya hemos finalizado el acuerdo para compartir escaños y hemos anunciado los nombres de nuestros candidatos para los 243 escaños de Bihar. Amit Shah comienza hoy su campaña desde Saran, y el Ministro Principal Nitish Kumar Se dirige a Jagdishpur, en el distrito de Bhojpur, para asistir a mítines electorales”, dijo Jha.

Dando un golpe a la Gran Alianza (Mahagathbandhan), Jha acusó a sus líderes de falta de coordinación y claridad sobre el reparto de escaños.

«No hay claridad en la Gran Alianza sobre qué partido competirá por cuántos escaños. La alianza prácticamente se ha roto. Han dado símbolos a los candidatos y luego los han retirado. Esto demuestra que no están preocupados por el pueblo de Bihar: están ocupados peleando entre ellos», alegó.

En respuesta a los informes de los medios sobre los comentarios de Amit Shah sobre el rostro ministerial principal de la NDA, Jha dijo que la declaración se mostraba fuera de contexto.

«Amit Shah dijo claramente que Nitish Kumar es el líder de la NDA en esta elección. Él es nuestra cara en Bihar y estamos disputando la Asamblea. elecciones bajo su liderazgo”, aclaró Jha.

Según el acuerdo de reparto de escaños dentro de la NDA, el BJP y el JD(U) compiten por 101 escaños cada uno, mientras que el Partido Lok Janshakti Ram Vilas (LJPRV), liderado por Chirag Paswan, compite por 29 escaños, el Hindustani Awam Morcha liderado por Jitan Ram Manjhi por 6 escaños y Rashtriya Lok Morcha liderado por Upendra Kushwaha es disputando 6 escaños.

