Amit Shah analiza el progreso de la interconexión de estanques en Ahmedabad y Gandhinagar







Ministro del Interior de la Unión amit shah ha examinado el avance de las obras de interconexión de estanques que se llevan a cabo en los distritos de Ahmedabad y Gandhinagar.

La reunión de revisión, celebrada el viernes por el Departamento de Irrigación en Gandhinagar, se centró en los esfuerzos coordinados en curso para vincular estanques para mejorar la gestión del agua en la región.

Las autoridades informaron que en el marco del proyecto se están conectando 1.349 estanques en 162 aldeas de los dos distritos. El trabajo lo están llevando a cabo conjuntamente varias agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Irrigación, AUDA, GUDA, GMC y Narmada Corporation.

Durante la reunión, Shah dio instrucciones a los funcionarios para resolver todos los obstáculos a la cobertura del estanque y garantizar que el trabajo de profundización se complete antes del monzón, permitiendo un flujo y almacenamiento de agua más fluido una vez que comiencen las lluvias.

Shah enfatizó la importancia de completar el proyecto a tiempo y destacó sus beneficios a largo plazo para la conservación del agua y el desarrollo rural.

Anteriormente, el Ministro de Interior y Cooperación de la Unión, Amit Shah, y el Ministro Principal Bhupendra Patel inauguró la «Cumbre de la Tierra 2025-26» de dos días de duración en Mahatma Mandir, Gandhinagar, según un comunicado oficial de la oficina del Ministro Principal.

La cumbre está organizada conjuntamente por el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD) y la Asociación de Internet y Móviles de la India (IAMAI). En esta ocasión, el Ministro de Cooperación de la Unión y el Ministro Principal visitaron también varios puestos del acto.

En esta ocasión, el Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, afirmó que se ha organizado una serie de tres «Cumbres de la Tierra» para posicionar a la economía rural como el mayor contribuyente al PIB de la nación.

El Ministro de la Unión Shah enfatizó que el sector cooperativo no puede avanzar sin tecnología; sin embargo, desarrollar software y gestionar los costos de almacenamiento de datos no es factible para las sociedades cooperativas pequeñas.

Para superar este desafío, NABARDO ha introducido más de 13 servicios digitales como portales en el marco de la iniciativa «Sahakar Sarathi», incluidos Sahakar Sarathi, Sahakar Setu, Sangrah Sarathi y otros.

