Amigos revelan lo sorprendente detrás del tema de las vacaciones de Hamish Daud y Sabrina Alatas en Bangkok

Jacarta – Problemas de infidelidad relacionados con nombres Hamish Daud Y Sabrina Alatas sigue siendo objeto de acalorados debates entre el público. El presunto romance entre ambos comenzó cuando la cuenta X @cepatbisul compartió una captura de pantalla en Pinterest de la cuenta de Sabrina Alatas. La captura de pantalla contiene imágenes de varios diseños de casas con el título ‘FUTURA CASA’ que fueron guardadas por una cuenta llamada ‘Sabrina Alatas’. También se ve la cuenta de Sabrina etiquetando a HDW, quien se cree que es Hamish Daud Wyllie, esposo de raisa.

Lea también: Hotman Paris habla del asunto de Hamish Daud: ¡guapo pero arruinado!



La cuestión de su aventura se hizo más fuerte después de que los internautas descubrieran similitudes en las cargas de Hamish Daud y Sabrina Alatas en Bangkok. Incluso hubo un internauta que encontró el reflejo de Sabrina Alatas en el espejo retrovisor del TukTuk en el que viajaban Hamish Daud y sus amigos.

Tras la cuestión de unas vacaciones en Bangkok, la figura de Nad Jessica también fue destacada por el público. La mujer, conocida por ser amiga de Sabrina Alatas, fue vista reaccionando a la avalancha de comentarios de los usuarios de las redes sociales en su cuenta de Instagram sobre el tema de las vacaciones de Sabrina y Hamish Daud en Tailandia.

Lea también: Entonces, lo más destacado de la historia de Raisa es hablar de no darse por vencido sino de ser sabio en las relaciones.



Nad Jessica explicó que Sabrina Altas no estuvo sola de vacaciones en Tailandia, sino que fue con amigos de su círculo.

«Había mucha gente, ese es el círculo 1 de Sasha en Bali», escribió el propietario de la cuenta.

Lea también: Al negar la existencia de una tercera persona, el representante legal dice que Raisa y Hamish se están divorciando amistosamente



En ese comentario, Nad Jessica también hizo una declaración impactante. Porque cuando estaban de vacaciones en Tailandia en ese momento, se decía que Hamish Daud estaba en proceso de divorciarse de Raisa.

«Hamish acaba de divorciarse de Raisa, así que se fue y jugó con sus viejos amigos. Duh», continuó el comentario de la amiga de Sabrina Alatas.



Comentario de la amiga Sabrina Alatas

En la carga, muchos internautas también le pidieron a Sabrina Alatas que aclarara la noticia que actualmente circula en las redes sociales. Sin embargo, según la declaración de Nad Jessica, su amiga necesita tiempo para aclararlo porque todavía está en shock por haber sido acusada de ser una aventura de Hamish Daud.

«Hermana, mi sugerencia es que es mejor que tus amigos aclaren rápidamente. El problema es eliminar los comentarios de los internautas. Así que los internautas pueden pensar cosas diferentes. Esta es una sugerencia, hermana», comentó un internauta.