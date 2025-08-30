¡Amigos del artista, el influencer no se queda callado!

VIVA – YouTuber que también es un influencer, Y el da López visto participando en la acción manifestación Frente al Edificio del Parlamento Indonesio el viernes 29 de agosto de 2025. En su discurso frente al edificio del Parlamento Indonesio, Ando pidió a los colegas famosos, así como a los personas influyentes que hicieran un sonido y asuman los problemas que estaban afectando a Indonesia últimamente.

El grito de Andovi durante su discurso frente al edificio del Parlamento Indonesio se registró en su cuenta de Instagram.

«Para mis amigos que son artistas, creadores de contenido, personas influyentes, no se queden calladas», fue citado Andovi de su cuenta de Instagram, el sábado 30 de agosto de 2025.

En el video también, Andovi expresó sus condolencias por la muerte de un taxista de motocicleta en línea, affan Kurniawan debido al vehículo táctico (Rantis) de Brimob el jueves 28 de agosto de ayer. Ando también solicitó que la comunidad fuera más inteligente para no ser fácilmente manipulado alias emocionales que iluminan el incidente que le día cuenta de Kurniawan.

«Viajando sobre nuestros amigos, Ojol, nuestro Affan Kurniawan de Ojol, que murió ayer por ser aplastado. ¡Todos vemos el video, ¿verdad? ¿No estamos atrapados al pensar que es solo un accidente, no es un accidente! ¡No somos ciegos!», Exclamó Andovi.

No solo Andovi, su hermano que también es un influencer y YouTuber, Jovi da López también pronunció un discurso frente a los estudiantes frente al edificio del Parlamento el viernes pasado. En su discurso, Jovi reveló que había muchas protestas para ser transmitidas porque hubo demasiados problemas que ocurrieron en Indonesia.

«Había alguien que le preguntó a Sis aquí, ¿cuál era la protestina aquí? ¡Es difícil acumularse! En su mayoría y honestamente, no el legislativo, ejecutivo, judicial también», dijo Jovi.

Jovi también apeló a los estudiantes que se unieron ayer a la manifestación para poder brindar asesoramiento a la comunidad para dar sus derechos de voto en las elecciones generales. Jovi mencionó firmemente que el liderazgo elegido debido a la integridad llevaría a esta nación hacia adelante y viceversa.

«Por favor, como estudiante, sí, su cerebro debe ser más crítico, debe ser más inteligente. Educar a las personas a su alrededor que si elegimos a la persona adecuada, personas con integridad, personas honestas, esta nación es solo esta nación.