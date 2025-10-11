Amigos decepcionados con el comportamiento de Ammar Zoni: ayudados e incluso traficando con drogas

Tangerang, VIVA – Christopher, amigo íntimo del actor, sintió una profunda decepción. Ammar Zonidespués de que surgiera al público la impactante noticia sobre la presunta participación de Ammar en la distribución de narcóticos desde el interior del centro de detención.

El hombre que acompañaba fielmente a Ammar en su lucha contra la drogadicción finalmente admitió que se había rendido. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Christopher no pudo ocultar su decepción. Reveló que él y Ammar habían llegado a un acuerdo final: la promesa de que Ammar abandonaría por completo el oscuro mundo de las drogas. Sin embargo, esa promesa se rompió.

«Ammar y yo también tenemos un acuerdo, que esta es la última vez que lo ayudaré, lo acompañaré. La última vez es para consumir drogas. Esto en realidad es tráfico de drogas», se quejó Christopher en la zona de Pagedangan, Tangerang Regency, el viernes 10 de octubre de 2025.



Ammar Zoni y otros sospechosos.

Christopher dijo que había estado tratando de ver a Ammar como una víctima que necesitaba ayuda. Ha apoyado al actor para que se someta a rehabilitación y se mantenga alejado de malas asociaciones. Pero ahora su visión de Ammar ha cambiado por completo.

«Personalmente, si es víctima de drogas, hay que protegerlo y curarlo. Si se ha convertido en traficante, entonces también hay que erradicarlo. Aunque sea mi amigo», dijo Christopher.

Según él, la actitud y las decisiones de Ammar esta vez han superado los límites de la tolerancia. Dijo que lo que hizo su amigo ya no fue un error por adicción, sino una acción que fue perjudicial para muchas partes.

Christopher admitió que ya no podía defender ni acompañar a Ammar como antes. Todos los esfuerzos que había hecho, dijo, parecieron en vano después de escuchar la noticia de que ahora se sospechaba que Ammar era el autor intelectual del tráfico de drogas bajo custodia.

«He levantado la mano. Sólo me queda desearle a Ammar Zoni lo mejor para que el caso se resuelva rápidamente», concluyó Christopher.