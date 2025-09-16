‘Amigos’ cafetería Central Perk para abrir la ubicación de la ciudad de Nueva York

«Amigos«Los fanáticos ahora pueden obtener una taza de Joe inspirado en su comedia de situación favorita, en la ciudad donde tiene lugar.

Después de varias ventanas emergentes, Central Perk abrirá su primera ubicación permanente en Times Square de Nueva York. La cafetería es una «versión moderna» de Ross, Rachel, Mónica, Chandler, Joey y el acogedor lugar de reunión de Phoebe.

Lanzando en el otoño de 2025, el Café promete bebidas de café artesanal y alimentos inspirados en «amigos» guiados por el juez de «Top Chef» y ganador del premio James Beard Tom Colicchio. Central Perk incluirá una réplica del sofá naranja, mercancías y mezclas de café para llevar a casa disponibles para su compra. (Ver una representación de la cafetería a continuación).

La ubicación de Times Square, en la esquina noreste de 7th Avenue y 47th Street, marca el segundo puesto avanzado permanente para Central Perk, que se inauguró en Boston en 2023.

«Central Perk es uno de los puntos de referencia más emblemáticos de la historia de la televisión. Después de la increíble respuesta en Boston, traer a Central Perk a Times Square no es solo el siguiente paso, es un regreso a casa», dijo Peter Van Roden, Evp de Warner Bros. Discovery Global Experiences, en una declaración de Variedad. «Se trata de ofrecer una experiencia en el corazón de Manhattan, donde comenzó la historia, y dejar que los fanáticos de todo el mundo ingresen a un espacio que es nostálgico pero recién reinventado. No hay mejor lugar que la ciudad de Nueva York para celebrar el legado de» amigos «y continuar construyendo en el Bols de conexión con el período central».

Paul Landino, ejecutivo de la compañía en Cenper Holdings, agregó: “Boston nos mostró el apetito de Central Perk es real, y Nueva York nos permite aprovechar esa emoción a una escala aún mayor. La forma en que los fanáticos se comprometieron con la cafetería, lo que querían, lo que querían más informaron cómo estamos llevando la experiencia a Times Square. Lo que hace que Central Perk sea tan especial es que nuestros clientes crean naturalmente la experiencia de sus propios amigos de sus propios amigos.