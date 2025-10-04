Amich Alhumami fomenta la educación equitativa a la centralización de la gestión del maestro

Yakarta, Viva – miembro de la junta Educación Alto período 2025-2029 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Amich Alhumami, fomenta la expansión del acceso y la educación equitativa para todos los niveles.

El estímulo surgió, porque los servicios educativos no se distribuyeron uniformemente, especialmente a los niños de familias pobres y que viven en áreas 3T (principales, remotas, desfavorecidas).

«Se enfrentan a dos obstáculos a la vez: la ausencia/costo limitado (restricción financiera) y limitaciones geográficas, limitaciones geográficas», dijo Amich en la discusión del grupo focal (FGD) en el campus de la Universidad de Educación Indonesia (UPI), citado el sábado 4 de octubre de 2025.

Amich describe la brecha en los servicios educativos, entre otros, se refleja en las diferencias en los logros del nivel de secundaria/vocacional/MA. La brecha del servicio educativo, detallado de Amich, se refleja en 727 subdistritos que aún no tienen una escuela secundaria/vocacional/ma, hasta 302 sub -distritos no tienen SMP/MT, y 29,830 sub -distritos aún no tienen RK/RA/BA.

«Tales condiciones ilustran la brecha entre la educación entre regiones.

Además de apoyar la distribución de la educación, Amich también alentó la implementación del aprendizaje obligatorio de 13 años que comenzó en un año en la fase preescolar. Consideró que la educación infantil (PAUD), que es una base sólida para preparar a los niños de 4 a 6 años en la educación formal.

Amich consideró que los niños Paud estaban en el período de oro que estaba experimentando crecimiento y desarrollo. Entonces, dijo, es necesario obtener procesos de buen cuidado y aprendizaje que apoyen el desarrollo de la inteligencia cognitiva, las habilidades psicomotoras, las habilidades sociales, la madurez mental y el cumplimiento del bienestar emocional, lo que contribuye en gran medida al logro de aprendizaje en el siguiente nivel de educación.

«La educación obligatoria de 13 años es importante para que toda la población indonesia aumente sus calificaciones educativas para completar la escuela secundaria, de modo que la elección está abierta para continuar su educación en la universidad o, puede estar trabajando directamente de acuerdo con sus respectivas preferencias cuando se orientan a obtener ingresos: ingresos», explicó.