‘Amhi hindú nahhi ka?’

Hace doce años, el gobierno del Congreso del NCP dirigido por Prithviraj Chavan le dio a Marathas una reserva del 16 por ciento en empleos y educación. Pero, en unos pocos días, fue cancelado por el Tribunal Superior. Más tarde, Fadnavis permitió la reserva, y el Tribunal Superior dijo que podría continuar. Sin embargo, durante el gobierno de Uddhav Thackeray, la Corte Suprema rechazó la reserva, diciendo que Marathas no puede llamarse una comunidad atrasada. Desde entonces, la ira y la frustración han crecido entre Marathas. La comunidad de Maratha ahora está enojada nuevamente, y esta vez su ira está dirigida a Fadnavis.

A pesar del gobierno de tres partes en Maharashtra, la ira está más o menos centrada en Fadnavis. De hecho, los ataques a Fadnavis son más fuertes que antes. El lenguaje utilizado contra el líder de BJP más alto en el estado es duro y ofensivo. Lo que hace que esto sea más sorprendente es la diferencia en el tratamiento. Fadnavis está siendo atacado, pero sus dos diputados, Ajit Pawar (NCP) y Eknath shinde (Shiv Sena) están siendo elogiados por Manoj Jarange, el líder de Maratha liderando la protesta por la reserva de Maratha de la cuota OBC.

La diferencia no es difícil de perder. Pawar y Shinde pertenecen a la comunidad de Maratha, mientras que Fadnavis es Brahmin. En Maharashtra, donde la casta juega un papel importante en la política, esta diferencia es muy importante.

En los últimos dos años, Jarange ha pedido muchas protestas por la reserva de Maratha. Pero esta vez, dos cosas son diferentes. Uno: el fuerte ataque contra Fadnavis, y segundo: el uso de la identidad hindú en la protesta.

La ira contra Fadnavis es fácil de entender debido a varios problemas, incluida la casta. Pero el ángulo hindú lo hace aún más interesante. Cuando el régimen gobernante solicitó a los activistas de Maratha para posponer la agitación debido al festival hindú más grande: Ganpati, la pregunta de Jarange era ‘Amhi hindú nahi ka?’ (¿No somos hindú?) Ha hecho que la protesta sea más grande que una reserva. Al hacer esto, Jarange está tratando de mostrarlo como no solo marathas versus el gobierno; La confrontación se está refirando como hindúes versus injusticia.

El mensaje es claro: la comunidad Maratha no es solo un grupo de castas, sino un bloque hindú decisivo. Si sus demandas permanecieran incumplidas, podría alterar la aritmética del BJP. En efecto, los activistas de Maratha que encabezan la protesta de la reserva han elegido desafiar a Fadnavis en el único terreno donde el BJP generalmente se siente más fuerte: el tablón hindú.

Igualmente desconcertante es el silencio de los demás en la Alianza gobernante. Cuando Eknath fue Ministro Principal y Fadnavis, su vicepresidente, el hombre fuerte de OBC, Chhagan Bhujbal, se enfrentó abiertamente a Jarange. Su intervención, aunque controvertida, al menos creó una contra-narrativa.



Esta vez, Bhujbal se ha retirado en silencio. A pesar de ocupar un puesto ministerial superior en el gobierno de Mahayuti, se ha abstenido de involucrar a Jarange o defender a Fadnavis. Sus razones siguen siendo conocidas solo por él, pero las consecuencias políticas son que uno de los líderes OBC más vocales se ha mantenido alejado de proteger al gobierno en su momento de crisis.

El patrón se extiende aún más. BJP’s Ally en el Primer Ministro Narendra Modi-Led Gobierno de la NDA, Ramdas Athawale del RPI (a), un ministro, ha respaldado abiertamente la agitación de Maratha, aunque con un piloto: solo los merecedores deberían obtener reserva.

Hasta el jueves por la noche, Eknath Shinde se limitó a un llamamiento educado para posponer la protesta debido al festival Ganpati, pero ha evitado cualquier intervención grave. Ajit Pawar, normalmente conocido por sus vistas y discursos directos, ha mantenido un silencio completo.

¿Por qué estos líderes no salen en apoyo de Fadnavis? ¿Por qué se deja la llamada «Chanakya» de la política de Maharashtra para pelear la batalla sola? Su silencio dice mucho.

La razón puede ser simple voto matemáticas. Marathas constituye aproximadamente el 28 por ciento de la población de más de 12 millones de rupias del estado. Un informe de 2024 de la Comisión del Estado de Maharashtra al revés muestra que más del 21 por ciento de los Marathas viven por debajo de la línea de pobreza, que es significativamente más alta que el promedio estatal del 17.4 por ciento.

De hecho, hasta fines de la década de 1990, los marathas no estaban interesados ​​en la reserva. Pero, después de que la Comisión Mandal dio reservas del 27 por ciento a OBC, Marathas comenzó a sentirse fuera de trabajo y educación. Unos años más tarde, comenzaron a exigir reservas. Esto, a pesar de que Marathas mantiene el poder en el estado durante muchos años. De hecho, la mayoría de los CM de Maharashtra han sido de la comunidad de Maratha.

La comunidad brahmán, a la que pertenece Fadnavis, es numéricamente pequeña y tiene poco poder de votación.

Para líderes como Ajit y Ekanth, que son marathas, apoyar a la comunidad tiene sentido político. Incluso Bhujbal, aunque un líder OBC, se ha mantenido alejado de desafiar la protesta.

Esto pone a Fadnavis en un lugar difícil. Como líder brahmán, no tiene el apoyo o protección de la casta que muchos otros políticos disfrutan. No sorprende que Fadnavis se haya convertido en el objetivo más fácil para la campaña de Jarange, especialmente cuando los propios aliados de CMS no salen abiertamente en su apoyo.

La lucha por la reserva de Maratha no se trata solo de reglas o políticas, sino que también se trata de percepción pública, números de castas y mensajes políticos. La política siempre ha sido sobre historias y narraciones, no solo matemáticas. Hoy, Jarange ha creado hábilmente la imagen de Fadnavis siendo Anti-Maratha, un brahmán que bloquea su

sueños de reserva.

El 28 de agosto, un día antes de que Jarange comenzara su huelga de hambre indefinida en MumbaiLos líderes de OBC advirtieron sobre un revuelo paralelo en Mumbai si su cuota está alterada. A lo que, Fadnavis dejó en claro que al hacer justicia a la comunidad de Maratha, la injusticia no se hará a otras comunidades (lea como la cuota de reserva de otras comunidades no se verá afectada).

La demanda de reserva de la comunidad de Maratha y OBCs oponiéndose está convirtiendo esto en un gran problema político y social. Lo que sucede a continuación no solo decidirá el futuro de la reserva, sino también el control político de Fadnavis en Maharashtra.

