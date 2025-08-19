American Music Awards para permanecer en CBS durante los próximos 5 años bajo New Deal

CBS está extendiendo su asociación con Producciones de Dick Clarksellando un nuevo acuerdo de cinco años para mantener el American Music Awards en The Eye Network y Paramount+ a partir de 2026. La noticia se produce después de la transmisión de CBS este mayo de los 2025 American Music Awards, organizado por Jennifer Lopez.

Los AMA de 2025 repitieron un resurgimiento del show de premios después de que no se celebró en 2023 o 2024. Según CBS, el rendimiento alcanzó más de 10 millones de espectadores en CBS, que se estrenó el evento en el Día de los Memoriales (26 de mayo), seguido de retransmitir las transmisiones en MTV (27 de mayo), CMT (28 de mayo) y BET (29 de mayo). Según la red, fue la audiencia de AMA más grande desde 2019.

CBS primero asumió el AMAS a través de un evento en octubre de 2024, el «especial de 50 aniversario de los American Music Awards». La adquisición se produjo cuando CBS comenzó a transmitir los Globos de Oro del DCP en 2024. Cuando el ojo selló un contrato de cinco años en marzo de 2024 con DCP para aferrarse a los globos, también llegó a un acuerdo para los AMA.

El nuevo acuerdo extendido para transmitir el AMAS Live en CBS y transmitir en Paramount+ comienza con los próximos AMA, que tendrá lugar en mayo de 2026, una vez más de Las Vegas. Esta será la 52ª edición del espectáculo.

El 2025 Kudocast, celebrado en el Fountainebleau Las Vegas, presentó a López como anfitrión de los AMA por primera vez en 10 años. Otros artistas incluyeron a Janet Jackson (quien aceptó el Premio Icon), Alex Warren, Becky G y Manuel Turizo, Benson Boone, Blake Shelton, Gloria Estefan, Gwen Stefani, Lainey Wilson, Reneé Rapp y Rod Stewart, a quien se le dio el premio a la vida útil.

Dado su momento del Día de los Caídos, el evento 2025 también rindió homenaje a las tropas y veteranos estadounidenses. Los detalles aún están por llegar a la edición 2026.

Los American Music Awards fueron creados por Dick Clark en 1974, e irónicamente, lanzó el espectáculo para ABC como una especie de reemplazo, después de que la red del alfabeto perdió los Grammys ante CBS. En la década de 1980, los AMA se habían convertido en un evento importante, y en algunos años incluso venció a los Grammys en las clasificaciones, ya que se centró en la música más popular comercialmente en la era de Michael Jackson. La relación de ABC con los AMAS terminó en 2022, mientras que CBS todavía tiene un año más de Grammys antes de que se mude a Disney/ABC en 2027; Eso significa esencialmente los dos programas de premios finalmente intercambiaron socios.

Dick Clark prods. señala que los American Music Awards «es el mayor programa de premios votado por los fanáticos del mundo», ya que los ganadores están determinados por la votación de los fanáticos. Honrando a los artistas más influyentes de hoy y sus apasionados fanáticos. Los nominados están determinados por el «compromiso de los fanáticos a través de la transmisión, las ventas de álbumes y canciones, la radio de radio y los brutos de la gira», a través de la información de PMC Siblings Billboard y Luminate.

DCP es propiedad de Penske Media, que también es el propietario de Variedad.