Comedia de producción American High ha establecido su próxima película con Hulu.

Titulada «Never Change!», La película está dirigida por Marty Schousboe («Joe Pera habla contigo», «Una película de Maine») y escrita por John Reynolds («Farty de búsqueda», «Stranger Things»).

Sigue a una clase de 30 y tantos que son traídos de regreso a la escuela secundaria para una última oportunidad en la graduación. Según el logline: «En 2005, la clase de graduados de North Meadows High School tuvo su último año debido a un tornado desastroso que destruyó la mitad de la escuela. Ahora, a los 30 años, se ven obligados a regresar a casa y terminar la escuela secundaria de una vez por todas. Viejas llamas, segundas posibilidades, secretos ocultos, esto es lo que las noches se hacen de …»

«¡Nunca cambies!» Comenzará a producir este año en Syracuse, Nueva York, en el campus estadounidense High y en las áreas circundantes. La película es producida por Jon Watts para el primer año; Nicholas Hatton y Jason Woliner para estafar; Jeremy Garelick y Will Phelps para American High; Billy Rosenberg para todo lo relacionado con la comedia; y Jason Zaro. Molle Debartolo es una productora ejecutiva, Axelle Azoulay coproduce y Matt Sacca es un productor asociado.

American High es un centro de producción de comedia que opera desde un campus de la escuela secundaria en el norte del estado de Nueva York. Fundada por Garelick en 2017, la compañía ha producido 22 películas, incluido el protagonista de Pete Davidson «Big Time Adolescence» y la comedia anticonceptiva «Plan B». En 2026 está en la película más a gran escala de American High, «Rolling Loud», protagonizada por Owen Wilson como un padre sobreprotector que pierde a su hijo de 13 años en un festival de música hip-hop en Miami. En 2023, American High lanzó un ecosistema de comedia digital, creando contenido de forma corta para las redes sociales con un lote de jóvenes actores de comedia que la compañía puede canalizar su tubería de producción cinematográfica.