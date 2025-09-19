American Black Film Festival anuncia 2026 fechas y abre las presentaciones

El Festival de cine negro americano Volverá a Miami, Florida, del 27 al 31 de mayo de 2026.
El festival de cine del próximo año anuncia el 30 aniversario y seguirá el tema de «The Homecoming». El evento introducirá un nuevo enfoque curatorial con una parte de la alineación conformada por ex alumnos de ABFF y seguidores desde hace mucho tiempo.
Fundada en 1997, los ex alumnos participantes ayudarán a diseñar y presentar una programación que se alinee con el tema «The Homecoming» y muestra el impacto del festival desde su inicio.
«ABFF siempre ha sido sobre el descubrimiento, la celebración y la conexión», dijo Jeff Friday, fundador de ABFF y CEO de Nice Crowd. «Durante 30 años, hemos construido una plataforma donde se podría ver, escuchar y apoyar diversos talentos. El regreso a casa se trata de honrar a los alumnos que ayudaron a dar forma a nuestro legado e inspirar a la próxima generación de narradores de narradores para crear trabajo que definirá el futuro».
Las presentaciones finales ahora están abiertas en las siguientes categorías hasta el 10 de febrero: características narrativas, características documentales, series, voces de cultura, historias sudafricanas y exhibición de narraciones de AI y XR.
Los asistentes más notables de ABFF de años anteriores cuyo trabajo también se ha exhibido incluyen a Ryan Coogler, Ava Duvernay, Issa Rae, Kevin Hart, Will Packer, F. Gary Gray, Ben Watkins, Steven Caple Jr., Omari Hardwick, Tuner Datari y Reinaldo Marcus Green.
The festival has also attracted ambassadors including Idris Elba, Halle Berry, Taraji P. Henson, Lena Waithe, Anthony Mackie, Regina Hall, Tracee Ellis Ross, Morris Chestnut, Nia Long and Larenz Tate while hosting keynote conversations with Denzel Washington, Angela Bassett, Spike Lee, Queen Latifah, Kerry Washington, Gabrielle Union, Kenya Barris, Mara Brock Akil, Malcolm Lee, Gina Prince-Bythewood y más.
«Mientras celebramos este increíble hito, recordamos el poder de la comunidad y la importancia de continuar amplificando nuevas voces», dijo Nicole Friday, presidenta de Niza Crowd. «ABFF se ha convertido en más que un festival: es un hogar cultural. No podemos esperar para dar la bienvenida a nuestros alumnos, audiencias y socios de la industria a Miami por lo que será nuestra celebración más significativa hasta ahora».