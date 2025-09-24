América está aterrorizada por los autos de imitación airbags

Nueva York, Viva – Estados Unidos está siendo sacudido por un hallazgo sorprendente relacionado con la circulación de sacos aéreos o airbag Barato de China. El informe oficial menciona una investigación masiva realizada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA). Esto fue desencadenado por una serie de accidentes fatales que involucran estos componentes de seguridad artificial.

Citado Viva Automotive Desde CarsCoops, miércoles 24 de septiembre de 2025, se cree que la principal fuente de este problema se originó en una compañía llamada Jilin Province Detiannuo Safety Technology, conocida como la abreviatura de DTN Airbag.

Se sospecha que los productos infladores de la compañía contienen productos químicos nocivos que se explotan fácilmente. En lugar de salvar vidas, este airbag en realidad se convirtió en una amenaza mortal.

Las investigaciones iniciales conectan esta bolsa de aire falsa con al menos siete accidentes. De estos, cinco casos condujeron a la muerte trágica. Uno de ellos incluso ocurrió en julio pasado, fortaleciendo las preocupaciones públicas sobre su distribución.

Muchos talleres de reparación de vehículos en los EE. UU. Aparentemente usan este componente inconscientemente. Los infraradores artificiales se venden a un precio mucho más barato que los productos originales, incluso solo una décima parte del costo normal. Esta diferencia de precio hace que el producto peligroso ingrese rápidamente al mercado.

Bob Stewart, presidente del Automotive Anti-Counterfeiting Council, enfatizó que el componente de imitación es muy arriesgado. Explicó que el material utilizado no cumplía con los estándares de seguridad internacionales. Como resultado, las bolsas de aire pueden fallar miserablemente o explotar con potencia no controlada.

El caso de mayor atención ocurrió en Florida, cuando una joven madre llamada Destiny Byassee perdió su vida. Al conducir un Malibu Chevrolet a baja velocidad, las airbags artificiales montadas explotan como granadas. Las piezas de metal y plástico del dispositivo le golpearon el cuello para causar heridas fatales.

La tragedia es un punto de inflexión que abre los ojos del público y del gobierno. La familia de la víctima demandó a las partes relacionadas, acusando negligencia en la cadena de distribución de los componentes del vehículo. El caso ahora es un símbolo de los peligros de las prácticas de importación ilegales de bienes automotrices.

El Ministro de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, hizo una severa advertencia a la industria de reparación de automóviles. Hizo hincapié en que cualquiera que importe e instale componentes de imitación de China está arriesgando la vida de los demás. Duffy también calificó la práctica un delito grave contra la seguridad pública.

Hasta ahora no ha habido datos oficiales sobre cuántos vehículos en Estados Unidos se han instalado airbags falsos. El gobierno insta a los talleres y distribuidores a realizar controles integrales. Este paso se considera importante para evitar bajas.

Mientras tanto, DTN Airbags afirma que sus productos nunca se han vendido en el mercado estadounidense. Hicieron hincapié en que la distribución en el extranjero se llevó a cabo sin el conocimiento de la empresa. Sin embargo, el hallazgo de investigaciones muestra la presencia de redes de importación oscura que continúan incluyendo estos productos peligrosos en Estados Unidos.