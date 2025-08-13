Amenazó con ser acusado, Pati Regent Sudewo respeta los derechos del cuestionario de DPRD

TambiénVIVA – RegenteJava central, Sudeo enfatizó que no renunció a su posición, a pesar de que había demandas de las masas de los manifestantes para que renunciara a la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que rodó en el DPRD de Pati Regency, al acordar la propuesta derechos de cuestionario y el Comité Especial contra el Regente Pati.

«Sí, ese es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo

En esa ocasión, Sudewo también dijo que la manifestación que ocurrió hoy se había completado y la situación volvió a conducir.

«En términos generales, incluso si al conocer a los manifestantes hay un lanzamiento, podemos entender sus emociones debido a la gran cantidad de masas para que sea imposible estar completamente controlado. Pero lo más importante, todo va bien», dijo.

Reconoció que el incidente se convirtió en un valioso proceso de aprendizaje para él, teniendo en cuenta que solo había estado en el cargo durante unos meses.

«Por supuesto, hay deficiencias que deben abordarse en el futuro. Arreglaré todo», dijo.

Además, aconsejó a la comunidad PATI que permaneciera sólida y que no fuera provocada por ninguna parte porque Pati Regency era propiedad juntos para que los residentes tuvieran que ayudar a proteger esta área.

«Esperemos que los eventos como este no se repitan, de modo que el desarrollo y los servicios a la comunidad puedan funcionar sin problemas», dijo