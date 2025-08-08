Amenazó a su novia, una mujer en Bekasi, reguló el arte cuando está desnuda

BekasiVIVA – La policía metropolitana de Bekasi City reveló el caso de grabación de un asistente doméstico (ARTE) Iniciales DK (32) cuando el sospechoso no usa ropa con las iniciales DA (18).

Leer también: El gabinete israelí aprobó el plan de Netanyahu para hacerse cargo de la tira de Gaza



El Comisionado de Policía de la Policía del Metro de Bekasi, KUMBES, Kusumo Wahyu Bintoro explicó, el incidente ocurrió el jueves 15 de mayo a las 15.00 WIB en Jalan Perum Alinda Kencana Blok A6 Número 21 RT 015/021 Kalabang Tengah Village, North Bekasi District, Bekasi City.

«El comienzo del incidente, la víctima se enteró de que el sospechoso DA grabó a la víctima del video grabación CCTV, donde se ve a DA registrando a la víctima cuando la víctima no lleva ropa «, dijo en su declaración en Yakarta el viernes.

Leer también: Los ladrones de motocicletas fueron asesinados por las masas en Cengkareng, ¡tuvieron la oportunidad de disparar al aire antes de caer!





Ilustración del sensor de video

A continuación, la víctima (Mujer) Aclare al sospechoso de DA sobre lo que se hace en las imágenes de CCTV. El sospechoso también admitió que había registrado a la víctima cuando la víctima no se estaba vistiendo.

Leer también: Los resultados de la prueba de ADN Ridwan Kamil y Lisa Mariana salieron inmediatamente, ¿quién se caería?



«Además, según los resultados del examen, el sospechoso DA cometió sus acciones a pedido del sospechoso MFR (23) que era amante de DA», dijo Kusumo.

Da sospecha que también es una mujer amenazada por MFR para registrar a la víctima cuando no se está vistiendo. Si no lo desea, el MFR amenaza el video personal del sospechoso que se distribuya a la familia de DA.

«El motivo para el sospechoso MFR le dijo a DA que registrara porque MFR estaba herido con el sospechoso DA por supuestamente tener otro hombre», dijo.

Por el arresto del sospechoso de DA que también era un arte en la casa entregado a la Policía del Metro de la Ciudad de Bekasi el viernes 16 de mayo. Mientras que MFR que trabajaba como seguridad fue arrestado al día siguiente en Jalan Bojong Renged, Selapajang Jaya, Distrito de Becksasari, Tangerang City, Banten.

«Para la evidencia que se aseguró, a saber, dos unidades de teléfonos celulares pertenecientes a los dos sospechosos, un disco suelto contiene una grabación, un hilo de toalla», dijo Kusumo.

Ambos están sujetos a un delito de violencia sexual con base electrónica y o hacen que otros como el objeto de la pornografía se mencione en el Artículo 14 Párrafo (1) de la ley número 12 de 2022 y / o el artículo 35 JO. Artículo 9 de la ley número 44 de 2008, con una sentencia máxima de 12 años de prisión. (Hormiga)