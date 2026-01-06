Amenazas de bomba a tribunales y oficinas gubernamentales en Gujarat desencadenan alerta de seguridad







Horas después de una serie de amenazas de bomba contra tribunales y oficinas gubernamentales en todo GuyaratLas autoridades policiales y administrativas de todo el estado han intensificado la vigilancia. Las amenazas provocaron mayores medidas de seguridad, suspensión temporal de los procedimientos judiciales y registros intensivos por parte de los organismos de seguridad.

En todos los casos hasta el momento, las autoridades no han reportado ningún objeto sospechoso y calificaron las amenazas como engaños, incluso mientras continúan las investigaciones, informó la agencia de noticias IANS.

Anteriormente, el Tribunal Civil y de Sesiones de la ciudad de Ahmedabad recibió una amenaza de bomba, tras lo cual se suspendieron las actuaciones como medida de precaución. La amenaza fue recibida por el departamento de registro del tribunal por correo electrónico.

Poco después de que el tribunal recibiera la amenaza de bomba, equipos del escuadrón antiexplosivos y del escuadrón canino se apresuraron al local y realizaron una búsqueda exhaustiva antes de declarar la zona segura. Casi al mismo tiempo, se informó de una amenaza de bomba en la Oficina del Recaudador de Gandhinagar, informó IANS.

La policía realizó un completo operativo de seguridad

Poco después de la amenaza de bomba, la policía de Gandhinagar llevó a cabo un barrido de seguridad completo de las instalaciones pero no encontró nada sospechoso. La policía afirmó más tarde que la amenaza parecía ser un engaño.

Mientras tanto, también se informó de amenazas similares en los tribunales de Rajkot y Surat. En Rajkot, se pidió a los abogados que abandonaran las instalaciones del tribunal como medida de precaución, mientras que desactivación de bombas y escuadrón de perros Se desplegaron equipos para inspeccionar el área, informó IANS.

Amenaza de bomba en el tribunal de distrito de Surat

En Surat, el tribunal de distrito recibió una llamada telefónica anónima amenazando con la explosión de una bomba. Tan pronto como la administración del tribunal informó de la amenaza de bomba, se suspendieron todos los procedimientos judiciales durante el día y se restringió la entrada de abogados y peticionarios mientras equipos policiales realizaban una inspección detallada del complejo judicial.

El martes temprano, el Tribunal Rural de Ahmedabad también recibió una amenaza de bomba a través de un correo electrónico enviado a su departamento de registro.

Siguiendo el protocolo de seguridad estándar, se suspendieron los procedimientos judiciales y se desplegaron equipos de artificieros y perros. Sin embargo, durante la búsqueda no se encontraron elementos objetables.

Esta no fue la primera vez que el Tribunal Superior de Gujarat recibió una amenaza de bomba. Anteriormente, el tribunal había recibido un correo electrónico de un remitente no identificado alertando sobre la bomba dentro de las instalaciones del tribunal.

Los agentes policiales dijeron que si bien todas las amenazas hasta el momento han resultado ser engaños, cada alerta está siendo tratada con la mayor seriedad para garantizar la seguridad pública.

Los equipos cibernéticos, junto con el policía de gujarat y el escuadrón antiexplosivos, están investigando el origen de los correos electrónicos y las llamadas para identificar a los responsables de crear pánico e interrumpir el funcionamiento judicial y administrativo en todo el estado.

(Con aportes de IANS)





