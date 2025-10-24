Amenazar a los subordinados que se atreven a intimidarlo, Purbaya: si lo atrapan, estará acabado

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, prometió dar seguimiento siempre informe quien ingresó a través del canal WA ‘Report Pak Purbaya’ al número 082240406600.

De hecho, destacó que no dudaría en acudir directamente a verificar el seguimiento de cada denuncia que llegase al canal, mientras observaba el desempeño de sus subordinados en el manejo de cada denuncia.

«Más tarde visitaré a la persona de vez en cuando. De las decenas que visité, es cierto que no trabaja», dijo Purbaya en una conferencia de prensa en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Una vez que descubrió que me estaba engañando, se acabó», dijo.

Se registró que el número total de denuncias presentadas al canal de denuncias alcanzó las 28.390. El número de informes verificados con éxito fue de 14.025, incluidas 722 quejas, 393 aportaciones, 432 preguntas y otros 12.000 mensajes de diversas categorías. Mientras tanto, otros 14.365 mensajes aún se encuentran en etapa de verificación.

Purbaya enfatizó que realizará un seguimiento directo, con el fin de mantener la confianza del público en el seguimiento de cada denuncia que llegue.

«Sospecho que si decimos eso, la gente definitivamente no lo creerá, porque también somos nosotros quienes lo comprobamos», dijo Purbaya.

«Entonces, después de cuántas docenas de casos reportes, iré a la persona, me llamaré a mí mismo. Para que el control venga directamente de mí, al azar, para que le duela la cabeza», dijo.

A título informativo, el seguimiento a las denuncias públicas que ingresan al canal de denuncia lo realiza la Inspección General del Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Dirección General Aduanas y Director General Impuesto.

El número total de informes verificados alcanzó 437 informes, de los cuales 239 informes se refieren al DJP y otros 198 informes relacionados con la Aduana.

Sin embargo, Purbaya admitió que no todos los casos denunciados ocurrieron. Por ejemplo, informes sobre empleados de Aduanas pasando el rato en Starbucks, que resultaron ser falsos.

Añadió que no todos los periodistas estaban dispuestos a aclarar porque temían ser chantajeados. Por ello, Purbaya ha preparado un número especial 08159966662 que servirá para contactar con el periodista.