Amenazado por Trump, Israel cancela el proyecto de ley de anexión de Cisjordania

Tel Aviv, EN VIVO – Israel ha cancelado la factura (Factura) sobre los planes de anexión de los territorios ocupados Cisjordania quien aprobó la votación inicial en la Knesset, parlamento israelí.

Lea también: Estados Unidos ataca dos barcos sospechosos de transportar drogas en el Océano Pacífico y deja cinco muertos



El jefe del gobierno de coalición de Israel, Ofir Katz, dijo en un comunicado que el proyecto de ley para anexión Cisjordania y la anexión a gran escala del asentamiento de Maale Adumim cerca de Jerusalén no se llevarán a cabo hasta nuevo aviso.

Anteriormente, el miércoles 22 de octubre de 2025, el Parlamento israelí votó a favor de los dos proyectos de ley para aplicar la ley y la administración israelíes a todos los asentamientos en Maale Adumim y Cisjordania.

Lea también: Al aprobar el anexo de Cisjordania, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, califica de estúpido al Parlamento israelí.



La votación se llevó a cabo cuando el Vicepresidente de los Estados Unidos (COMO) JD Vance visita Israel.

En declaraciones a los periodistas en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en las afueras de Tel Aviv antes de su partida el jueves, Vance calificó la votación como un «truco político» que no tenía significado práctico.

Lea también: OMS: Gaza sigue pasando hambre a pesar del alto el fuego



«Si fue un truco político, entonces fue un truco político muy estúpido, y personalmente me sentí ofendido por ello», dijo Vance.

La oficina del líder israelí Benjamín Netanyahu dijo en un comunicado que la votación del parlamento sobre la anexión «fue una provocación política deliberada por parte de la oposición para provocar discordia durante la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance a Israel».

El comunicado explicaba que el Partido Likud, liderado por Netanyahu, «no votó sobre estos dos proyectos de ley… Sin el apoyo del Likud, estos proyectos de ley probablemente no habrían entrado en vigor».

La amenaza de Trump a Israel

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó la decisión del Parlamento israelí de votar a favor de la anexión de Cisjordania. Trump enfatizó el jueves 23 de octubre de 2025 que Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si se anexara Cisjordania y Palestina.

Dijo que la anexión no se produciría porque se lo había prometido a los países árabes y Estados Unidos había recibido un gran apoyo de ellos.

«Si eso sucede, Israel perderá todo el apoyo de Estados Unidos», afirmó al diario. Tiempo cuando se le preguntó cuáles serían las consecuencias si Israel anexara Cisjordania.

Trump también dijo que bajo su liderazgo la situación en Medio Oriente mejoraría. Sin embargo, si es reemplazado por un presidente que no logra inspirar respeto, todo podría terminar fácilmente.