Amenaza de sanciones aguarda al regente de Aceh del Sur, desde una amonestación hasta el despido

Jacarta. VIVA – El viceministro del Interior (Wamendagri) de la República de Indonesia, Bima Arya Sugiarto, explicó que su partido está investigando actualmente Regente del sur de AcehLa Sra. Mirwan, que se volvió viral después de realizar la Umrah, dejó a su gente en medio de un desastre. inundación y deslizamientos de tierra.

El equipo especial de inspección del Ministerio del Interior realizó una inspección al Regente Aceh Sur de acuerdo con las normas legales.

«Nuestro Equipo de Inspección, inspectores especiales examinaron inmediatamente al Regente de Aceh del Sur y la Ley número 23 de 2014, existen obligaciones para los Jefes Regionales, prohibiciones para los Jefes Regionales y sanciones-Qué sanciones», dijo Bima a los periodistas en el complejo parlamentario de Senayan, Yakarta, el lunes 8 de diciembre de 2025.

El presidente Prabowo visita a las víctimas del desastre en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Bima explicó que hay varios tipos de sanciones que podrían imponerse al Regente de Aceh del Sur. Estas incluyen sanciones en forma de amonestaciones, advertencias, despidos temporales y definitivos.

«Bueno, las sanciones también están reguladas allí, a partir de sanciones en forma de amonestaciones, advertencias, despidos temporales, tal vez incluso la inspección pueda recomendar el despido permanente», dijo Bima.

Sin embargo, Bima pidió a toda la comunidad que tenga paciencia y espere los resultados de la inspección realizada por el equipo de inspección del Ministerio del Interior.

«Así que esperemos los resultados del examen del Regente de Aceh del Sur», concluyó.

El regente de Aceh del Sur, Mirwan MS, está en el centro de atención después de que una foto de él vistiendo ropas ihram en Tierra Santa de La Meca se volviera viral en las redes sociales.

Este retrato estuvo en el centro de atención en medio de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que afectaron a 11 subdistritos en el sur de Aceh.

En una foto subida por la cuenta de Instagram de un agente de viajes de la Umrah, se ve a Miswan acompañado de su esposa posando en Arabia Saudita, con la declaración de que el viaje coincide con el cumpleaños de su esposa.

Mirwan MS finalmente dio una explicación a través de las redes sociales el viernes 5 de diciembre de 2025. Dijo que había ido directamente a inspeccionar el lugar de la inundación cuatro días antes de la salida. Según su evaluación, las condiciones en Trumon en aquel momento eran mucho mejores.

Búsqueda de víctimas de deslizamientos de tierra en la aldea de Condong, Arjasari, Bandung Regency

«Gracias a Dios, hace cuatro días fui directamente al lugar de la inundación en Trumon. La situación es mejor y no tan mala como en otras zonas. Ojalá siempre estemos protegidos por Allah SWT», escribió