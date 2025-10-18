Amenaza de los vehículos Bodong, Ertiga vs XL7 Hybrid y la bicicleta eléctrica Yadea Ova

Jacarta – El viernes 17 de octubre de 2025, Viva Automotriz Viene con nuevas noticias que están siendo ampliamente discutidas por los internautas. De la seria advertencia sobre millones de vehículos en Java Central amenazados de fraude, una comparación interesante Ertiga Híbrido vs XL7 Híbrido con una ligera diferencia de precio, al lanzamiento de bicicletas eléctricas Yadea Óvulos de moda para mujeres urbanas.

1. Millones de vehículos corren el riesgo de ser robados

El Gobierno Provincial de Java Central ha advertido que 1,47 millones de vehículos motorizados con atrasos de impuestos por valor de 858.000 millones de IDR corren el riesgo de ser retirados del registro policial si no se les paga en un plazo de dos años de conformidad con la Ley de Tráfico. El programa de blanqueo fiscal hasta noviembre de 2022 ofrece eliminar multas y BBNKB II para aligerar la carga a los residentes, evitando estatus fraudulentos que hacen que los vehículos sean ilegales en la carretera. Leer más.

2. La diferencia es de solo 100 mil IDR, es mejor comprar un Suzuki Ertiga Hybrid o XL7 Hybrid

Suzuki Ertiga Híbrido vs Suzuki XL7 Híbrido

El Suzuki Ertiga Hybrid (Rp. 299,2 millones) y el XL7 Hybrid (Rp. 299,3 millones) comparten un motor híbrido suave de 1,5 L de 105 CV con transmisión AT, pero el Ertiga sobresale en comodidad de monovolumen familiar, mientras que el XL7 es más elegante en el estilo SUV gracias a su gran distancia al suelo. La elección depende de las necesidades: Ertiga para viajes diarios tranquilos, XL7 para una apariencia resistente aunque la eficiencia de combustible sea similar. Leer más.

3. ¡Conoce la Yadea Ova, una bicicleta eléctrica de 600 vatios que puede recorrer 60 kilómetros con una sola carga!

Yadea Ova fue diseñado específicamente para mujeres urbanas con un diseño ergonómico, motor de 600 vatios y batería de grafeno que puede viajar 60 km con una carga a una velocidad máxima de 42 km/hora, además de la función Goddess Mode para un arranque suave. Equipada con 1 segundo de desbloqueo inteligente a través de la aplicación, 2 años de garantía de batería y 10 capas de seguridad como TCS, esta bicicleta eléctrica es una opción moderna y respetuosa con el medio ambiente para la movilidad diaria. Leer más.